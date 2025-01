Endrick tem poder de finalização elogiado por Ancelotti

Após a atuação destacada na classificação do Real Madrid contra o Celta de Vigo, pela Copa do Rei, Endrick voltou a ser tema em uma entrevista coletiva. Porém, dessa vez, por motivo diferente da anterior falta de espaço na equipe do técnico Carlo Ancelotti.

Ao falar sobre o garoto de 18 anos que marcou duas vezes, o treinador madridista fez elogios ao poder de finalização do atacante brasileiro. Em especial, quando consegue receber a bola nas imediações da grande área assim como ocorreu no tento de 3 a 2. Nesse sentido, Ancelotti aproveitou para também exaltar a atuação de quem deu a assistência para ess gol de Endrick, o turco Arda Guler:

“Endrick demonstrou sua qualidade. É um atacante que, quando tem oportunidades na área ou na entrada dela, mostra a finalização extraordinária que possui. Güler entrou na partida em um momento difícil e mostrou seu caráter. Trabalhou muito pelo time.”

Alerta

Apesar do resultado positivo, enquanto a bola rolava no Bernabéu, o torcedor se mostrou ainda incomodado com a goleada sofrida contra o Barcelona, na Supercopa da Espanha. Não por acaso, em diferentes momentos, vaias foram ouvidas e direcionadas para figuras como Tchouaméni e o próprio Carlo Ancelotti.

Quando abordou o assunto, Carleto preferiu contemporizar ao dizer que esses apupos soaram como um “toque de atenção”, já que sentiu o apoio e incentivo dos mesmos quando o Celta empatou o confronto já nos acréscimos do segundo tempo.

“Foi um alerta da torcida para o time e para o treinador. É algo compreensível pelo que aconteceu contra o Barcelona. Depois, a equipe teve uma boa reação, especialmente Tchouaméni, que fez uma grande partida. O Bernabéu vaiou como um toque de atenção. Quando o jogo se complicou, a torcida empurrou o time, e quando isso acontece, é algo especial para nós”, detalhou.

Próximo desafio

No próximo domingo (19), o Real Madrid jogará novamente diante de seu torcedor, mas em compromisso de LALIGA. A um ponto do líder, Atlético de Madrid, os merengues recebem o Las Palmas às 12h15 (de Brasília).