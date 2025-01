Vasco envia proposta ao América do México por Brian Rodriguez

O Vasco avançou em seu interesse pelo atacante Brian Rodríguez. Isso porque, a apuração do Jogada10, é que o Cruz-Maltino enviou uma proposta de pouco mais de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões na cotação atual) para adquirir o jogador. O América do México deseja uma quantia superior, mas as partes permanecem em contato para tentar chegar a um consenso.

O atleta uruguaio é um dos destaques da equipe, mas não é inegociável. Assim, o clube mexicano até aceita liberá-lo, mas desde que a oferta seja atrativa. Brian está em sua terceira temporada no time e soma 84 jogos, 18 gols e 11 assistências.

Por sinal, o Gigante da Colina tem a concorrência do Corinthians para conseguir fechar com o atacante uruguaio. Ele, aliás, é um desejo antigo do time de São Januário que já tentou contratá-lo em outra janela. Este vem sendo um padrão do Vasco nesta janela de transferências. Um desfecho positivo nas tratativas pelos zagueiros Mauricio Lemos e Lucas Oliveira são exemplos disso.

Vasco tem a contratação de pontas como prioridade

A busca por jogadores de velocidade para atuar pelos lados no ataque é uma prioridade do Vasco. Tal situação foi confirmada pelo próprio treinador da equipe, Fábio Carille, em entrevista coletiva. Afinal, o Cruz-Maltino sofreu com a carência de opções nesta posição na segunda metade do ano passado.

Prova disso é que a equipe caiu de rendimento após os titulares Adson e David terem se tornado desfalques por lesões. Com um elenco limitado, o ex-treinador Rafael Paiva optou por fazer improvisações no time, já que não confiava nos jogadores que atuavam originalmente como pontas. A queda de desempenho fez o time não ter êxito em sua principal missão da temporada, assegurar uma vaga na pré-Libertadores de 2025.

