Botafogo encaminha venda de Carlos Alberto ao Sport; saiba valores

Diferente de 2024, o Botafogo se desfaz da maioria dos jogadores que conquistaram a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O atacante Carlos Alberto é mais um que entra nesta lista de atletas. O jogador, afinal, já foi liberado pela diretoria alvinegra para viajar e se apresentar ao Sport. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

LEIA MAIS: Atlético-MG encaminha acerto com Júnior Santos, do Botafogo

O Sport fez uma proposta de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos já foi aceita pelo Botafogo. Carlos Alberto vinha fazendo parte do time sub-23 que iniciou o Campeonato Carioca. Ele, aliás, vai assinar cotrato por quatro temporadas com o clube pernambucano, que está de volta à Série A.

Carlos Alberto foi reserva ao longo da última temporada. Ele, afinal, atuou em nove jogos com a camisa do Botafogo e dois gols marcados. No primeiro semestre, foi emprestado ao Molenbeek, clube belga que tem John Textor como dono.

Por fim, o Botafogo terá lucro com a venda dele ao Sport. O clube comprou o jogador no fim de 2023 junto ao América-MG por US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões à época). Ou seja, o Glorioso lucra cerca de R$ 10 milhões.