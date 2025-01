Jorge Jesus quer contar com Neymar no Mundial de Clubes

Depois de indicar Neymar fora da liga saudita, o técnico Jorge Jesus, porém, afirmou que deseja que o brasileiro esteja em campo no Mundial de Clubes e também na Champions da Ásia. O atacante do Al-Hilal tem contrato até junho 2025 e já recebeu contatos de clubes da MLS.

“Se ele ficar fora da liga, eu conto com ele para as duas outras competições que vamos ter, que é a Champions da Ásia e o Mundial. Agora, não sei se ele vai aceitar ou não. Gostaria que ele aceitasse”, disse em entrevista ao portal “ge”.

Em coletiva, após a goleada sobre o Al Fateh por 9 a 0, o treinador do Al-Hilal falou sobre as condições físicas do brasileiro. O português, afinal, foi pessimista.

“Neymar não pode mais ter um desempenho no nível que estamos acostumados. As coisas ficaram difíceis para ele, infelizmente. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal e talvez caiba a ele decidir seu futuro”, afirmou.

O brasileiro, que chegou ao clube em 2023 por 90 milhões de euros (R$ 560 milhões) junto ao PSG, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em outubro daquele ano, o que o afastou dos gramados por meses. Desde que chegou ao clube, o camisa 10 participou, aliás, de apenas sete partidas.

Clubes da MLS querem Neymar

A Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos, é recheada de grandes jogadores que brilharam na Europa. Assim, de acordo com o jornal francês L’Equipe, Chicago Fire e Inter Miami entraram na disputa pela contratação de Neymar, que tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o final da temporada (junho de 2025).

