Juventus x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Hora de clássico grande na Serie A. Neste sábado (17), a Juventus recebe o Milan em jogo pela sequência da 21ª rodada, no Allianz Stadium, em Turim, a partir das 14h (de Brasília). A partida serve, aliás, como uma espécie de revanche à Velha Senhora, que caiu perante o próprio time rossonero na semifinal da Supercopa Italiana, no começo do ano. Vamos conferir como chegam os rivais?

Como chega a Juventus

O time do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta vem sendo reconhecido como o “Rei do Empate”. Afinal, a Juventus empatou 13 de seus 20 compromissos até agora no Campeonato Italiano. Em casa, onde receberá o Milan, só venceu três vezes, empatando os outros sete encontros.

A boa notícia fica por conta do provável retorno de Vlahovic. O centroavante ficou fora das últimas duas partidas da Juve por problema muscular. No período fora, dois empates; contra Torino e Atalanta, ambos por 1 a 1. Assim, a Juventus surge na quinta posição, com 34 pontos. Se o título aparenta improvável (13 pontos de distância para o líder Napoli), a equipe visa de maneira mais palpável a classificação à Liga dos Campeões.

Como chega o Milan

Apesar de estar atrás na tabela, em sétimo, com 31 pontos, o Milan vem em uma fase crescente. Após a saída de Paulo Fonseca, seu conterrâneo português Sérgio Conceição assumiu e aparenta recolocar o time nos trilhos. Já sob seu comando, os Rossoneri encerraram o jejum de três anos sem títulos ao levantar de maneira épica a Supercopa, eliminando a Juventus na semifinal, inclusive.

Já são, então, oito jogos sem perder para o Milan. Na última partida, vitória de virada sobre o Como por 2 a 1. O técnico português, no entanto, está cheio de desfalques. Chukwueze, Florenzi, Loftus-Cheek, Morata, Okafor e Thiaw estão fora. Pulisic era dúvida, mas o próprio comandante tratou de revelar, em coletiva prévia ao clássico, que não conta com o jogador para este duelo.

Juventus x Milan

21ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 18/01/2025, às 14h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu e Cambiasso; Locatelli, Thuram, McKennie, Koopmeiners e Yildiz; Nico González. Técnico: Thiago Motta.

Milan: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia e Theo Hernández; Bennacer, Fofana e Reijnders; Jiménez, Abraham e Rafael Leão. Técnico: Sérgio Conceição.

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Auxiliares: Daniele Bindoni (ITA) e Marco Scatragli (ITA)

VAR: Paolo Mazzoleni (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

