Fernando Faria: o futebol carioca se arrasta de forma amadora no começo da temporada

Encerradas as duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, somente um time grande conseguiu vencer: o Botafogo, que bateu a Portuguesa por 2 a 0. Mas o duro é que não estamos falando aqui do incrível progresso das equipes que lutam com enormes dificuldades no futebol do Rio de Janeiro. Longe disso.

Na verdade, trata-se somente de uma competição sofrível, desinteressante e desestimulante. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo são o retrato do descaso com o próprio torneio. Afinal, jogam com muitos garotos em campo, na companhia de alguns atletas mais rodados ainda completamente sem ritmo de jogo,

É óbvio que o desprestígio recebe o fundamental patrocínio da Federação do Rio. E tem como ótimos coadjuvantes os principais clubes, que aceitam tudo de forma passiva e nada fazem para mudar essa triste situação. Enfim, são cúmplices e alimentam um Carioca que se arrasta de forma quase amadora até as semifinais.

Carioca com público diminuto

Um exemplo claro disso é a presença de público nos estádios. Mesmo com garotos, o Flamengo levou apenas sete mil torcedores em dois jogos na Região Nordeste, em praças tradicionalmente enlouquecidas e apaixonadas pelo clube, como Aracaju e Campina Grande. É lamentável.

Na estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras atuou para quase 30 mil espectadores, reunindo, só naquele jogo, mais do que todo o público registrado nas 12 partidas do Carioca até aqui, oito delas envolvendo os quatro grandes. Será que nem isso leva os cartolas a refletir? Será que nem isso deixa a Federação do Rio envergonhada? Parece que não. Afinal, pelo jeito, ninguém por lá gosta de bom futebol.

