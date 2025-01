Endrick está entre os três melhores em média de gols por minuto na temporada

Os dois gols de Endrick na vitória do Real Madrid contra o Celta de Vigo, na última quinta-feira (16), pelas oitavas de final da Copa do Rei, colocaram o atacante como um dos mais efetivos do mundo. De acordo com os dados da plataforma ‘Flashscore’, o brasileiro possui uma média de um gol a cada 73 minutos, sendo que, de 17 partidas disputadas, em 13 delas jogou menos de 15 minutos.

Na temporada 2024/25 do futebol europeu, apenas o alemão Keke Topp, do Werder Bremen, e o tcheco Patrick Shick, do Bayer Leverkusen, possuem um aproveitamento melhor de gols por minuto do que o brasileiro. O primeiro detém uma média de um tento a cada 62 minutos, já o segundo precisa de 67 minutos para balançar a rede.

Na vitória sobre o Celta de Vigo, o atacante saiu do banco de reservas aos 34 minutos do segundo tempo e, na prorrogação, anotou o gol que deixou os merengues em vantagem no placar. Nos últimos minutos, ele ainda marcou de calcanhar e confirmou o triunfo por 5 a 2.

Com o feito, o brasileiro tornou-se um dos 5 jogadores que marcaram 2 gols em uma prorrogação pelo Real Madrid. Além dele, a lista é composta por Santiago Bernabéu (em 1916), Sotero Aranguren (em 1916), Santillana (em 1986) e Cristiano Ronaldo (em 2016 e em 2017).

Endrick detém outras marcas no futebol europeu

Além disso, desde que chegou ao clube merengue, no meio de 2024, o atleta detém outras marcas importantes. Isto porque ele é o jogador estrangeiro mais jovem a anotar um gol pelo clube na história de La Liga e terceiro atleta sul-americano mais jovem a balançar as redes no Espanhol. Ao mesmo tempo, o atacante precisou de menos tempo para fazer o primeiro gol do que nomes como Neymar, Romário, Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

Na Champions, o jogador alcançou a marca de sul-americano mais jovem a balançar as redes no principal torneio interclubes do mundo. Na mesma ocasião, superou Raúl, ídolo do Real Madrid, e se tornou o mais jovem a marcar em competições internacionais na história do clube merengue. Além disso, o brasileiro também é o segundo jogador não europeu mais novo a anotar um gol como estreante na Champions. Ele está atrás apenas do ganês Peter Ofori-Quaye, que marcou aos 17 anos e 194 dias, em 1997.

Na temporada, o atacante soma 303 minutos jogados com a camisa do Real Madrid, com quatro gols marcados em 17 jogos. Por fim, Endrick deve estar à disposição para o duelo do próximo domingo (19), contra o Las Palmas, às 12h15 (de Brasília), pela La Liga.

