Grêmio identifica possíveis substitutos em caso de saída de Marchesín

O Grêmio já trabalha para buscar um substituto para Marchesín, caso o goleiro aceite a proposta do Boca Juniors. Assim, o Imortal já selecionou três potenciais reforços para a sua meta. Tratam-se dos arqueiros Matheus Magalhães, do Braga, de Portugal; Maílson, ex-Sport e atualmente no Al Taawoun, da Arábia Saudita; e o ídolo Marcelo Grohe, que também atua na liga saudita.

Caso o Tricolor Gaúcho decida por fazer uma investida por Matheus Magalhães, terá que vencer a concorrência do Bahia. O interesse em Maílson também pode evoluir, pois ele está em reta final de contrato, que se encerra na metade da temporada. Ou seja, o arqueiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Ainda há a possibilidade de repatriar Marcelo Grohe, campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017. O goleiro passa por situação semelhante a Maílson, com vínculo perto de encerrar com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Pela primeira passagem vitoriosa na equipe gaúcha, ele é constantemente sugerido nos bastidores. Por isso, um retorno é constantemente debatido nos corredores da Arena.

Grêmio deseja manter Marchesín

Outros jogadores que passaram por avaliação, mas não progrediram para ser potenciais reforços, são o costarriquenho Keylor Navas e Tiago Volpi. As conversas entre os Xeneizes e o Imortal por Marchesín progrediram nos últimos dias, o que indica um possível desfecho positivo. Afinal, o clube argentino aumentou seus esforços para convencer o arqueiro a mudar de ares e criou uma dúvida em Marchesín sobre o seu futuro.

A mídia argentina, aliás, aponta que houve o envio de uma oferta. Em contrapartida, o Tricolor Gaúcho não confirma publicamente que as negociações estão avançadas e que houve apenas uma consulta das condições. Por sinal, o Grêmio frisa que sua prioridade é a manutenção do jogador. Marchesín é ausência nos treinos já há cinco dias, pois alegou incômodos musculares, de acordo com comunicado do clube.

