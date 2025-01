Cruzeiro não vai abrir mão de Matheus Pereira sem pagamento da multa

O Cruzeiro está montando um elenco competitivo para disputar títulos em 2025. No entanto, o clube não pretende perder seus principais ativos, entre eles o meia Matheus Pereira. A diretoria celeste, aliás, já sabe do interesse do Palmeiras em contratar o jogador, mas só abrirá negociações mediante o pagamento da multa rescisória.

Contudo, a multa do atleta está fixada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões). No entanto, no Alviverde, Matheus Pereira é visto como uma segunda opção caso a negociação com Andreas Pereira não se concretize. Apesar do interesse, ainda não houve propostas oficiais pelo jogador do Cruzeiro. A informação é do portal ge.

LEIA MAIS: Dono do Cruzeiro reage à entrevista de Matheus Pereira

Matheus Pereira, aliás, participou do amistoso contra o São Paulo, nos Estados Unidos, e marcou o gol de empate na partida. Após o jogo, ele comentou sobre a possibilidade de deixar o clube mineiro e afirmou não saber como será o amanhã.

“Fala-se muitas coisas, clubes interessados. De fato, é verdade, não vou negar isso, mas eu já falei que sou um abençoado por estar aqui hoje. Cabe a mim dedicar todos os dias, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana ou duas”, declarou o jogador.

Por fim, vale lembrar que Matheus Pereira foi contratado no ano passado por cerca de R$ 30 milhões. Seu vínculo com o Cruzeiro está assinado até o final da temporada de 2026. E desde então ele é titular, portanto, da equipe sob comando de Fernando Diniz e chegou ser convocado uma vez para a Seleção Brasileira em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.