Brentford x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (18), Brentford e Liverpool se enfrentam às 12h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em duelo que coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos distintos no Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Brentford

O Brentford é apenas o 11º colocado da Premier League com 28 pontos, e tem como principal objetivo a permanência na elite do futebol inglês. Além disso, a equipe vem de um bom resultado e conseguiu segurar o empate por 2 a 2 diante do Manchester City na rodada passada.

Porém, o Brentford tem uma série de desfalques para o jogo deste sábado. Kristoffer Ajer, Josh Dasilva, Aaron Hickey, Ethan Pinnock, Igor Thiago e Gustavo Nunes, lesionados, são baixas para encarar o Liverpool.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool é o líder isolado da Premier League e segue a passos largos para o título inglês. A equipe está na ponta da tabela com 47 pontos, quatro a mais que o vice-líder Arsenal, mas tem uma partida a menos que os Gunners. Apesar da vantagem, o time não vence há duas rodadas na competição, com dois empates seguidos, e viu o clube londrino encostar na tabela.

Por fim, a boa notícia para o duelo deste sábado é que o técnico Arne Slot tem praticamente todos os jogadores à disposição. Isto porque a única baixa para o duelo contra o Brentford fica por conta de Joa Gomez, lesionado.

Brentford x Liverpool

22ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 18/01/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Gtech Community Stadium, em Brentford (ING).

Brentford: Mark Flekken; Mads Roerslev, Van den Berg, Nathan Collins e Lewis-Potter; Christian Norgaard, Vitaly Janelt e Mathias Jensen; Bryan Mbeumo, Yoane Wissa, Mikkel Damsgaard. Técnico: Thomas Frank.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Kostas Tsimikas; Mac Allister, Ryan Gravenberch e Curtis Jones; Mohamed Salah, Cody Gakpo e Diogo Jota. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Andy Madley (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

