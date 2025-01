Getafe x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (18), Getafe e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, em duelo que coloca frente a frente duas equipes que vivem bons momentos na temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Endrick está entre os três melhores em média de gols por minuto na temporada

Como chega o Getafe

O Getafe atravessa um bom momento na temporada e, além de confirmar a classificação na Copa do Rei ao vencer o Pontevedra, a equipe bateu o Las Palmas na rodada mais recente do Campeonato Espanhol e respirou na tabela. Isto porque o time subiu para a 15ª posição e abriu três pontos de vantagem para o Espanyol, que abre a zona de rebaixamento na 18ª posição, após o fim da 19ª rodada de La Liga.

Além disso, a boa notícia é que o técnico José Bordalás poderá contar com força máxima para encarar o Barcelona neste sábado.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona chega embalado para o jogo deste sábado e vem de quatro vitórias seguidas na temporada. Além disso, antes de golear o Betis por 5 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Rei, em seu compromisso mais recente, o Barça conquistou a Supercopa da Espanha ao vencer o ‘El Clásico’ por 5 a 2 contra o Real Madrid. O título na Arábia Saudita, inclusive, foi o primeiro do técnico Hansi Flick no comando do time catalão.

No Campeonato Espanhol, no entanto, o Barça está em um momento distinto. Isto porque a equipe não vence há três rodadas e vem de duas derrotas seguidas. Assim, o Barcelona perdeu forças na briga pela liderança e caiu para a terceira posição, com 38 pontos, seis a menos que o líder Atlético de Madrid.

Para o jogo contra o Getafe, o técnico Hansi Flick segue sem poder contar com o goleiro Ter Stegen, os zagueiros Martínez e Christensen e o meio-campista Bernal, todos lesionados.

Getafe x Barcelona

20ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 18/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP).

Getafe: Soria; Djené, Duarte, Alderete, Iglesias; Aleñá, Milla, Arambarri, Costa; Uche, Yildirim. Técnico: José Bordalás.

Barcelona: Peña; Koundé, Cubarsí, Araújo e Balde; Marc Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Pablo González Fuertes (ESP).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.