Santos avança em negociações para repatriar Neymar

O retorno de Neymar ao futebol brasileiro tem grande chance de acontecer. O Santos, então, intensificou as conversas para tentar a contratação do craque e negocia um possível empréstimo de seis meses com o Al-Hilal para que o ídolo readquira “em casa” a boa forma física. O Peixe, afinal, aproveita que o jogador não será inscrito na liga saudita. O estafe do atacante avalia com uma boa possibilidade. A informação inicial foi do “ge”.

Por ser uma negociação “especial” e também por sua importância, o Santos fez um vídeo que chegou a emocionar o Neymar pai, empresário do jogador. O vídeo contou com a ajuda da Inteligência Artificial e teve narração de Pelé, que disse os motivos para seu retorno à Vila Belmiro. A produção, afinal, deixou o estafe do atacante bastante sensibilizado.

Mesmo que Neymar não esteja 100%, o Santos acredita que uma volta do craque pode ajudar animicamente aos companheiros e também aos torcedores. Por sua experiência de Barcelona e PSG, o astro pode ajudar o time dentro do vestiário. Aliás, nas arquibancadas, a torcida já pediu o retorno do astro para casa. Na estreia da temporada, na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, a organizada santista puxou o canto de “Volta para casa Neymar”.

‘Santos é minha casa’, diz Neymar

Em recente entrevista concedida para Romário, Neymar falou sobre a possibilidade de retorno ao Peixe. O jogador deixou claro todo seu amor e carinho pelo clube que o revelou. Além disso, ele também abordou a possibilidade dele e seu pai comprarem uma porcentagem da Sociedade Ânonima do Futebol (SAF) do clube.

“Emoção ou razão? Difícil. São dois times… sempre falei do Flamengo, sempre tive vontade de jogar por tudo que é. O Santos é o amor de criança, minha casa (…) Eu não participei de conversa, mas meu pai que está enrolado nessas coisas, ele gosta de fazer algo diferente. (Sobre a compra do Santos,) Ele disse ‘nada a ver, a gente conversa com Marcelo Teixeira, mas zero falamos desse assunto’. Se rolasse a compra, com certeza (iria para o Santos), sei que meu pai fazer tudo certo e da forma que o Santos mereça estar no topo”, detalhou.

Neymar pelo Santos

O craque brasileiro iniciou no Santos e fez a sua primeira partida como profissional em março de 2009. Em pouco mais de quatro anos com a camisa do Peixe, Neymar atuou em 225 partidas e marcou 136 gols. Assim, se tornou o maior artilheiro do clube após a era Pelé.

Além disso, ele também conquistou alguns títulos. Foram três campeonatos paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Conmebol Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).

Vale lembrar que também foi pelo clube paulista que o atacante conquistou o Prêmio Puskas da Fifa de gol mais bonito da temporada de 2011. O gol histórico foi na derrota para o Flamengo por 5 a 4, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

