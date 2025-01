Atlético terá contrato com metas com Júnior Santos; Botafogo libera atleta para assinar

O Atlético está nos últimos detalhes para anunciar a contratação do atacante Júnior Santos. O jogador já foi liberado pelo Botafogo para viajar e assinar com o Galo. Agora, restam apenas ajustes finais para ele se tornar oficialmente atleta alvinegro em Minas Gerais.

O Portal Fala Galo informou e o Jogada10 confirmou os detalhes salariais de Júnior Santos no Atlético. O atleta receberá cerca de R$ 1,1 milhão mensais no clube mineiro.

A operação pode chegar a 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 48,4 milhões, com a cotação atual). O contrato será de quatro temporadas, com metas. O Galo pagará inicialmente 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 45,4 milhões).

O jogador terá metas a cada dois anos. Caso atinja o número de partidas estipulado, o clube mineiro pagará 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,5 milhão). O mesmo ocorrerá nos dois últimos anos de contrato.

O técnico Cuca teve participação fundamental nesta negociação, entrando em contato com o jogador para explicar como ele será inserido no time, a maneira de jogar e como atuará ao lado de Hulk, principal nome do ataque.

