Atlético se acerta com Bruno Henrique, mas Flamengo não quer negócio

O Atlético segue no mercado em busca de contratações, e o novo nome que o Galo busca é o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O negócio avançou nas últimas horas.

O Atlético acertou as bases salariais com o atacante. Neste momento, o técnico Cuca teve papel fundamental. O treinador entrou em contato com o jogador, explicando o motivo de querer contar com ele no time.

Além disso, Cuca detalhou como pretende utilizar o atleta na equipe e apresentou o projeto do Galo. A proposta agradou a Bruno Henrique, que se colocou à disposição e aceitou as condições.

Agora, o maior desafio é o Flamengo. O Rubro-Negro não tem interesse em negociar o jogador, e Bruno Henrique ainda tem mais duas temporadas de contrato com o clube carioca.

Vale ressaltar que, nas últimas horas, o Galo também acertou a contratação de Júnior Santos, do Botafogo. O jogador foi liberado para viajar e assinar contrato.

