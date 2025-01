Lens x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Francês 2024/25 estão de volta. Neste sábado (18), Lens e PSG se enfrentam às 13h (de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, na cidade de Lens, em partida válida pela 18ª rodada da Ligue 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Lens

O Lens é o 7º colocado do Campeonato Francês, com 27 pontos em 17 rodadas, e ainda sonha com uma classificação para as próximas competições europeias. Isto porque a equipe está na cola do Lyon, que tem apenas um ponto a mais, em 6º, posição que garante uma vaga na qualificatória para a Liga Conferência da próxima temporada.

Além disso, o Lens vem de uma vitória fora de casa sobre o Le Havre e quer aproveitar o bom momento para arrancar pontos do líder da Ligue 1.

Contudo, o técnico William Still terá uma série de desfalques para o jogo deste sábado. A baixa de última hora fica por conta de Kevin Danso, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Ao mesmo tempo, Rémy Labeau Lascary, Jhoanner Chávez, Neil El Aynaoui, Wesley Said, Ruben Aguilar e Martín Satriano, lesionados, completam a lista de ausências do Lens.

Como chega o PSG

O Paris Saint-Germain segue a passos largos para mais um título do Campeonato Francês e segue invicto nesta edição após 17 rodadas. Ao mesmo tempo, a equipe vem de três vitórias seguidas na Ligue 1. Dessa maneira, o time está no topo da tabela com 43 pontos, sete a mais que o vice-líder Olympique de Marselha.

Além disso, a boa notícia para os torcedores do PSG é que Luis Enrique terá somente a baixa do zagueiro Marquinhos para o jogo.

Contudo, a expectativa é que o treinador coloque um time misto no duelo deste sábado, de olho na partida da 7ª e penúltima rodada da fase de liga da Champions na próxima semana.

Lens x PSG

18ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sábado, 18/01/2025, às 13h (de Brasília).

Local: Stade Félix-Bollaert, em Lens (FRA).

Lens: Koffi; Frankowski, Gradit, Medina, Deiver Machado, Thomasson, Andy Diouf, Sotoca, Fulgini, Zaroury e G. Koyalipou. Técnico: William Still.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Hernández e Nuno Mendes; Lee, Ruiz e Mayulu; Dembélé, Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Jérémie Pignard (FRA).

Onde assistir: CazéTV (YouTube).

