Pitaluga surge no BID e pode estrear pelo Fluminense

Mais um reforço do Fluminense para a temporada 2025 está apto a estrear. Desta vez, trata-se do goleiro Marcelo Pitaluga, de 22 anos. O arqueiro, contratado junto ao Liverpool, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, assim, pode atuar livremente pelo clube.

Dessa forma, Pitaluga pode fazer, enfim, sua primeira aparição profissional pelo Fluminense. Afinal, o goleiro saiu muito jovem para o Liverpool, sequer atuando pelo time de cima do Flu. Foi em 2020, quando deixou o CT Carlos Castilho para se juntar aos brasileiros Alisson Becker e Taffarel (preparador de goleiros dos Reds).

LEIA MAIS: Mário Bittencourt fala sobre Arias e revela contraproposta por Claudinho

Vale lembrar que o arqueiro chegou ao futsal do clube aos 8 anos de idade, em 2011. Na base tricolor, aliás, foi campeão carioca e da Taça Guanabara Sub-15, em 2017, e Sub-17, em 2019. Ele integrou o elenco que conquistou o título estadual da categoria em 2018, quando ainda ergueu o troféu do Torneio Guilherme Embry Sub-16.

Em 2020, o jogador se transferiu para o Liverpool e por lá atuou em partidas das equipes de base. Além disso, atuou por Macclesfield, St. Patrick (Irlanda) e o Livingston (Escócia), todos por empréstimo. Ao todo, atuou em oito partidas oficiais na carreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.