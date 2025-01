Alemão: Eintracht vence Dortmund, que chega à terceira derrota seguida

A crise aumentou no Dortmund e o técnico Nuri Sahin está cada vez mais pressionado no cargo. Nesta sexta-feira (17), o Eintracht venceu o Borussia por 2 a 0, em Frankfurt, na partida de abertura da 18ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25. Ekitike e Hojlund, um em cada tempo, anotaram os gols da vitória no Deutsche Bank Park.

Dessa maneira, o Eintracht confirmou o grande momento na temporada e chegou à terceira vitória consecutiva. Além disso, o triunfo em casa encerrou um tabu. Isto porque o Frankfurt não vencia o Dortmund desde 2021. Com o resultado, a equipe chegou aos 36 pontos e se manteve na terceira posição. Além disso, a diferença para o líder Bayern agora é de seis pontos, enquanto para o vice-líder Leverkusen caiu para dois pontos. No entanto, ambas equipes ainda entram em campo nesta 18ª rodada da Bundesliga.

Por outro lado, o Dortmund amargou a terceira derrota seguida no Campeonato Alemão e está em crise sob o comando do técnico Nuri Sahin. Dessa maneira, o Borussia segue com 25 pontos, na 10ª posição, e pode ser ultrapassado pelo Monchengladbach no decorrer desta 18ª rodada.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo animado e com chances para ambos os lados, apesar do placar de 1 a 0 para os donos da casa. Isto porque, além do gol marcado por Hugo Ekitike, aos 18 minutos, os dois times acertaram a trave. Apesar de o Dortmund ter tido mais posse de bola, o Eintracht conseguiu ser mais efetivo e mereceu a vitória parcial.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. O Dortmund manteve o domínio da posse de bola, mas sem grande efetividade devido ao bom posicionamento da defesa do Eintracht. Com o passar do tempo e uma pressão maior, os visitantes conseguiram levar perigo ao gol adversário, mas não aproveitaram as oportunidades. Assim, o Eintracht foi fatal e Hojlund balançou a rede nos acréscimos e confirmou a vitória para os donos da casa.

Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Sexta-feira (17/1)

Eintracht Frankfurt 2×0 Borussia Dortmund

Sábado (18/1)

Heidenheim x St. Pauli – 11h30

Bayern de Munique x Wolfsburg – 11h30

Holstein Kiel x Hoffenheim – 11h30

Stuttgart x Freiburg – 11h30

Bochum x RB Leipzig – 11h30

Leverkusen x Monchengladbach – 14h30

Domingo (19/1)

Union Berlin x Mainz 05 – 11h30

Werder Bremen x Augsburg – 13h30

*Horários de Brasília.

