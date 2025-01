Roma vence o Genoa e segue sonhando com vaga em competições europeias

A Roma segue sonhando em uma vaga nas próximas competições europeia na próxima temporada. Nesta sexta-feira (17), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe da capital bateu o Genoa por 3 a 1, no Olímpico, com gols de Dobvik, El Shaarawy e Leali (contra). Masini descontou.

Agora, os Gialorossi somam 27 pontos, na nona colocação do Calcio. O time visitante, por sua vez, está em 11º, com 23.

Na próxima rodada, a Roma visita a Udinese no domingo (26). Já o Genoa recebe o Monza na segunda-feira (27), às 16h45

A Roma foi melhor nos primeiros 30 minutos, quando teve mais a bola e foi mais perigoso. No período, viu Dybala acertar o travessão em cobrança de falta e o gol de Dovbyk, que aproveitou rebote em finalização de Pellegrini. Contudo, a festa da torcida durou pouco tempo, pois Masini deixou tudo igual para o Genoa aos 33.

No intervalo, o técnico Claudio Ranieri lançou el Shaarawy no lugar de Pellegrini. E a mudança surtiu efeito. Dybala tocou e o Pequeno Faraó marcou o segundo dos Giallorossi aos 14 minutos. Logo depois, a Roma chegou ao terceiro. Em grande jogada pela esquerda, Koné cruzou, Dybala tocou e o goleiro Leali pegou. Mas na hora de cortar, acabou mandando para dentro do próprio gol antes de argentino completar.

