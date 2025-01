City fecha acordo por Omar Marmoush, destaque da Bundesliga

O atacante Omar Marmoush está muito próximo de ser anunciado como reforço do Manchester City. Inicialmente, o clube inglês ofereceu 60 milhões de euros ao Eintracht Frankfurt, mas as negociações avançaram e chegaram a um acordo: 75 milhões de euros fixos (R$ 467 milhões), com mais 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em bônus, de acordo com informações da ‘Sky Sports’ alemã. O egípcio, inclusive, ficou de fora do jogo contra o Borussia Dortmund, nesta sexta-feira (17). Além disso, ele se despediu dos companheiros após a vitória na partida de abertura da 18ª rodada do Campeonato Alemão.

Curiosamente, essa é a mesma quantia fixa que o City recebeu na última janela de transferências pela venda de Julián Álvarez ao Atlético de Madrid. Além disso, o atacante argentino, negociado como substituto de Haaland, ainda pode render mais 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) ao clube inglês em bônus.

O City também está disposto a oferecer um salário milionário a Marmoush. Segundo a ‘Sky Sports’, o jogador, que recebia 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) por ano no Eintracht, ganhará cinco vezes mais na Inglaterra. Ou seja, 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) anuais.

Para comparação, Gabriel Jesus, atualmente lesionado e fora das partidas pelo Arsenal, é o 10º jogador mais bem pago da Premier League, com 16,42 milhões de euros (R$ 102 milhões) por temporada.

Na atual temporada da Bundesliga, Marmoush é o vice-artilheiro, com 15 gols, atrás apenas de Harry Kane, do Bayern de Munique, que tem 16. Além disso, o egípcio lidera o ranking de assistências, com 9 passes decisivos, dois a mais que Florian Wirtz, do Leverkusen.

