Bayern x Wolfsburg: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão. Tem 42 pontos, contra 38 do atual campeão Bayer Leverkusen. Neste sábado, pela 18ª rodada da Bundesliga, terá mais um duro duelo. Às 11h30 (de Brasília), em seus domínios, a Allianz Arena recebe o Wolfsburg. Esta equipe vem fazendo boa campanha, com regularidade, e tem 27 pontos, em sétimo lugar. Caso vença, encosta na zona de classificação para a Champions.

Onde assistir

SporTV, Cazé TV e Onefootball transmitem a partir das 11h30 (de Brasília).

Como chega o Bayern

Ito e Stanisic estão fora de combate, mas normalmente são reservas. Já João Palhinha ainda está recuperando a forma, e com isso há uma vaga em aberto no meio de campo. Goretzka vem sendo escalado, mas tudo indica que desta vez será Pavlovic quem fará a dupla de volantes com Kimmich. No ataque, Thomas Müller pode começar a partida, o que faria Olise ir para o banco. No comando de ataque, o artilheiro Kane é presença garantida.

Como chega o Wolfsburg

O zagueiro/lateral brasileiro Rogério é a grande ausência do time visitante, que deve fazer uma formação em 4-4-2, mas vem defensiva. O principal articulador do técnico Ralph Hasenhüttl, Nmecha, que no 5 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach saiu da reserva e fez dois gols, será mais uma vez opção no banco. O treinador segue preferindo um ataque com Wind e Amoura.

Bayern x Wolfsburg

18ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 18/1/2025, 11h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique, (ALE)

BAYERN: Neuer; Guerreiro, Dier, Upamecano e Davies; Kimmich e Pavlovic; Sane, Muller e Coman; Kane. Técnico:Vincent Kompany

WOLFSBURG: Grabara; Fischer, Vavro, Koulierakis e Maehle; Gerhardt, Arnold, Dardai e Kaminski; Wind e Amoura. Técnico: Ralph Hasenhüttl

Árbitro: Tobias Reichel

Auxiliares: Christian Bandurski e Marcel Pelgrim

VAR: Daniel Siebert

