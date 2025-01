Luiz Gustavo sofre fratura e desfalca São Paulo na Flórida

O São Paulo informou na noite desta sexta-feira (17) que o volante Luiz Gustavo sofreu uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo. A lesão ocorreu na partida contra o Cruzeiro, na última quarta (15). O jogador já iniciou o tratamento de recuperação.

Com isso, Bobadilla, que estava na lista do jogadores que retornam ao Brasil para a estreia no Paulista, fica na Flórida. O paraguaio será o substituto de Luiz Gustavo na partida contra o Flamengo, que acontece no próximo domingo (19).

No treino da manhã, Luiz Gustavo já treinava separado em relação ao time do São Paulo. Na ocasião, o volante realizou apenas um trabalho de recuperação física.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.