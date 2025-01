Atalanta x Napoli: Onde assistir, escalações e arbitragem

Um jogo muito decisivo ocorre neste sábado, 18/1, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, Atalanta x Napoli. O duelo em Bérgamo será às 16h45 (de Brasília). O Napoli lidera com 47 pontos, três à frente da Inter de Milão (mas que tem um jogo a menos). Porém, a Atalanta, que chegou a ficar na ponta, está em terceiro lugar, com 43 pontos. Contudo, caso vença em casa, volta a encostar na ponta.

Onde assistir

ESPN 4 e Disney+ transmitem a partir das 16h45 (de Brasília).

Como chega a Atalanta

Kolasinac e Kossounou são os desfalques do treinador Gasperini. Mas ele também teve boas notícias. Retegui, artilheiro do Italiano e da Seleção, voltou em grande estilo. Como Ederson está em grande fase no meio de campo, o trio da frente Pasalic, Lookman e De Ketelaere estão voando baixo. A animação é grande por um bom resultado neste duelo.

Como chega o Napoli

Este será o primeiro jogo que o Napoli não contará com seu astro maior: Kvaratskhelia, negociado ao PSG. Com isso, o torcedor napolitano deve começar a se acostumar com um novo quarteto ofensivo. A formação: Politano, McTominay, Neres e Lukaku. Quem desfalcará o time é o zagueiro Buongiorno, machucado. Sem ele, entra o substituto natural, o brasileiro Juan Jesus.

“Claro que Kvaratskhelia. Mas ele foi para o PSG e precisamos nos adaptar. Ele ficou fora do time por lesão por algumas rodadas e fizemos tests. Acredito que o time manterá a pegada. Porém, podemos apresentar pequenos deseuilíbrios sem ele”, disse o treinador Antonio Conte

ATALANTA X NAPOLI

21ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 18/1/2025, às 16h45 (de Brasília)

Local: Azzurri D’Italia, Bérgamo (ITA)

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Hien e Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson e Ruggeri; Pasalic; Lookman De Ketelaere. Técnico: Gian Piero Gasperini

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus e Olivera; Anguissa e Lobotka; Politano, McTominay e Neres; Lukaku. Técnico: Antônio Conte

Árbitro: Andrea Colombo

Auxiliares: Stefano Alassio e Giorgio Peretti

VAR: Aleandro Di Paolo

