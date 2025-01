Botafogo busca contratação do português Vasco Matos, técnico do Santa Clara

Ainda sem técnico após a saída de Artur Jorge, o Botafogo tem um alvo para assumir o comando da equipe: trata-se do português Vasco Matos, de 44 anos. O treinador está no Santa Clara, de Portugal. Até o momento, a diretoria alvinegra não formalizou uma proposta ao clube europeu, que teme em perdê-lo. A expectativa é de que haja uma oferta na mesa em breve. A informação é do portal ‘Ge’.

Um membro da diretoria do Botafogo fez uma entrevista preliminar com Vasco Matos e gostou do que o treinador apresentou. John Textor, dono da SAF, ainda não conversou com o profissional, mas há a expectativa de que esse encontro ocorra em breve. Fontes próximas ao técnico entendem que o interesse do Alvinegro é natural, dado o monitoramento do clube brasileiro ao mercado português.

Com contrato até 2026 com o Santa Clara, Vasco Matos é visto como “treinador sensação” em Portugal. Na última temporada, conquistou o título da segunda divisão de Portugal com o Santa Clara. Em seu retorno à elite, o clube português é o atual quinto colocado do campeonato nacional, com 31 pontos (dez vitórias, um empate e seis derrotas), atrás de Sporting, Benfica, Porto e Braga.

Antes do Santa Clara, Vasco Matos passou por Alverca e AVS, ambos de Portugal. Os três clubes são os únicos da carreira dele como treinador de futebol. No fim do ano passado, especulou o nome do técnico no comando do Southampton, da Premier League.

