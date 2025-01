CBF anuncia mudanças em torneios do futebol feminino para 2025; veja

Nesta sexta-feira (17), a CBF realizou uma reunião providencial com representantes de todos os clubes das divisões do Campeonato Brasileiro Feminino (A1, A2 e A3) e das Federações Estaduais. No encontro virtual, o presidente Ednaldo Rodrigues debateu pontos importantes no tocante ao calendário de 2025. Ao final, a Confederação Brasileira de Futebol apresentou novidades para o futebol feminino neste ano, bem como para os próximos.

“A CBF reforça seu compromisso com o diálogo. Conversamos muito e encontramos o melhor modelo para o futebol feminino crescer ainda mais. O mais importante é que essa reunião gerou resultados significativos. O Brasileiro A1 e A2 serão ampliados nas próximas temporadas. O A1 terá 20 clubes até 2027. Já o A2 estará completo com 20 equipes até 2028. Além disso, aumentamos consideravelmente o número de partidas ao longo do ano, crescemos as competições de base, além de criar nova Copa do Brasil Feminina com 64 equipes”, afirmou o mandatário da entidade.

Confira as principais novidades no futebol feminino

Copa do Brasil Feminina

A CBF promove, agora em 2025, a criação da Copa do Brasil Feminina, competição que terá 64 clubes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino.

Supercopa Feminina

Em 2025, o torneio permanecerá com o formato do ano anterior. Contudo, com a criação da Copa do Brasil em 2026, a Supercopa passará a ocorrer em partida única entre o vencedor do Brasileiro Feminino A1 de 2025 e o campeão da Copa do Brasil.

Brasileiro Feminino A1

Em relação ao Brasileiro A1, o campeonato seguirá com 16 clubes e contará com uma ampliação gradual para 20 clubes até 2027. A partir deste ano, aliás, os dois últimos sofrerão rebaixamento para a A2, e os quatro mais bem colocados da A2 ascenderão à Série A1. O mesmo se aplicará, portanto, à temporada de 2026, com o objetivo de alcançar 20 clubes na principal divisão do futebol feminino.

Brasileiro Feminino A2

Com o foco em adotar a mesma tendência do Campeonato Brasileiro Feminino A1, a divisão A2 também terá um crescimento expansivo até atingir 20 clubes em 2028. Para a edição de 2025, portanto, o Brasileiro A2 seguirá com 16 clubes, e os quatro melhores serão promovidos à A1. Ao desfecho primiera fase, os dois últimos colocados da A2 cairão para a A3 de 2026. A partir daí, o modelo de disputa do Brasileiro A2 manterá o modelo de disputa do Brasileiro Feminino A1.

Brasileiro Feminino A3

A divisão de acesso ao futebol feminino nacional a partir desta edição contará com uma mudança na primeira fase. Haverá, portanto, a distribuição dos 32 clubes em oito chaves de quatro cada, com partidas em um único turno, ampliando, portanto, a competição de 62 para 78 jogos. Já em 2026, os jogos da primeira fase ocorrerão em turno e returno.

Brasileiro Feminino Sub-20 e Sub-17

Ambas competições para este ano terão acréscimo na quantidade de participantes: de 20 e 16, para 24 clubes. O critério de participação será definido pela Diretoria de Competições. Os duelos até a terceira fase, ocorrerão no formato mata-mata.

