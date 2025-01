Palmeiras x Grêmio, pela Copinha: onde assistir, arbitragem e escalações

Em confronto entre paulistas e gaúchos, Palmeiras e Grêmio vão duelar pelas quartas de final da Copinha neste domingo (19), 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Com dois títulos recentes na competição, em 2022 e 2023, o Alviverde está em busca de sua terceira vitória. Por outro lado, o Tricolor está em busca de um título inédito do torneio. Confira as principais informações da partida.

Onde assistir

O confronto terá transmissão do SporTV, na TV fechada.

Como chega o Palmeiras

Bicampeão do torneio, o Palmeiras se classificou para as quartas de final ao golear o Audax-SP por 4 a 0 na última sexta-feira (17). Já na fase de grupos da Copinha, o time paulista passou em primeiro lugar no grupo 19, invicto, com duas vitórias e um empate. Além do Alviverde, Oeste, Santa Cruz-AC e Náutico-RR completaram o tabela.

Posteriormente, na segunda fase, passou pelo Referência com um placar de 2 a 1. Na sequênica, pela terceira fase, derrotou o Sport por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da competição. Assim, garantiu a classificação para as quartas sobre o Audax.

Como chega o Grêmio

Em busca de seu primeiro título na competição, o Tricolor Gaúcho derrotou o RB Bragantino nos pênaltis, com um placar de 5 a 4 nas cobranças, na última sexta-feira (17). No tempo normal, empate em 2 a 2. Mas para chegar até aqui, iniciou avançando de forma invicta na primeira colocação do grupo 21 na primeira fase, com Vitória da Conquista, Porto Vitória e Atlético Guaratinguetá, que ficaram com as posições subsequentes, respectivamente.

Assim, avançou para a segunda fase, onde venceu o Marcílio Dias por 1 a 0. Posteriormente, na terceira etapa, goleou o Goiás por 4 a 0 para avançar às oitavas de final e, então, chegar às vésperas da decisão das quartas com o Palmeiras.

O goleiro Ygor, que defendeu a penalidade decisiva contra o Bragantino nas oitavas, é um dos esatques da equipe.

Palmeiras x Grêmio

Quartas de final da Copinha 2025

Data e horário: 19/01/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Palmeiras: Deivid; Gilberto, Robson, Gabriel Vareta e Arthur; Ramon, Rafael Coutinho e Erick Belé; Edney, Riquelme Fillipi e Sorriso.. Técnico: Lucas Andrade

Grêmio: Ygor; Nathan, Luis Eduardo e João Lima; Smiley, Kaick, Hiago, Zortea, Gabriel Passos, Gabriel Mec e Jardiel. Técnico: Fabiano Daitx

Árbitro: Não divulgado atéo fechamento desta matéria

Assistentes Não divulgado até o fechamento desta matéria