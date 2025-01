Aymorés x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG vai visitar o Aymorés neste domingo (19), às 11h (de Brasília), no Estádio Paulo Paschoalino, pela estreia do Campeonato Mineiro de 2025. O Alvinegro, atual pentacampeão do torneio, está no Grupo A do torneio, com Betim, Tombense e Uberlândia. Por outro lado, o Azulão é estreando na elite do Estadual e ocupa o Grupo C, com Cruzeiro, Pouso Alegre e Villa Nova. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

Transmissão da partida não foi divulgada até o fechamento da matéria.

Como chega o Aymorés

Em uma temporada especial em seus 98 anos de história, o Aymorés vai estrear na elite do Campeonato Mineiro em 2025. Assim, a meta do clube é permanecer no módulo I do Estadual. Mas segundo o presidente do clube, Antônio Queiróz Júnior, a equipe vai se permitir sonhar com uma vaga na Série D do Brasileirão. Os destaques da equipe são os jogadores Pedro Igor (atacante), Jean Carlo (meia) e Emerson Junior (volante).

“O primeiro ano no Módulo I não é fácil. Existem clubes com investimentos superiores ao do Aymorés. Mas o Aymorés busca, além da permanência, uma (vaga) Série D. Esse é o nosso objetivo principal. A gente quer ter um calendário cheio (até dezembro) para 2026″, disse à Itatiaia.

Como chega o Atlético-MG

A equipe principal do Galo está fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, no torneio FC Series, portanto, o clube vai jogar as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro com os jogadores Sub-20, com as excessões do goleiro Gabriel Delfim, do meia-atacante Robert e do atacante Luiz Filipe. O técnico Guilherme Dalla Déa terá um desfalque para o confronto, afinal, o meia Mateus Iseppe apresentou alterações nas avaliações cardiológicas em seu retorno e passará por mais exames.

AYMORÉS X ATLÉTICO-MG

Campeonato Mineiro – 1ª rodada

Data e horário: 19/1/2025, 11h (de Brasília)

Local: Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá (MG)

AYMORÉS: Sem informações até o fechamento desta matéria

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, Vitinho, Robert e Iseppe (Louback); Luiz Felipe e João Rafael. Técnico: Guilherme Della Déa

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Weyder Marques Borges

VAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo

