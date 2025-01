Fortaleza contrata David Luiz, ex-Flamengo, para duas temporadas

O zagueiro David Luiz, ex-Flamengo, acertou a contratação com o Fortaleza. A informação é do Esportes O Povo. Assim, o atleta estará no clube cearense por duas temporadas e, ao fim do vínculo, ainda terá a opção de uma renovação.

Aos 37 anos, David Luiz deve se apresentar na semana que vem no Leão, para um anúncio oficial do contrato.

Apesar da idade, o Fortaleza destaca que David Luiz é um jogador experiente, multicampeão, com qualidade técnica e espírito de liderança, virtudes que agradam ao treinador Juan Pablo Vojvoda. O clube também levou em consideração que o atleta demonstra zelo pela preparação física, com risco baixo de lesões ao longo do ano.

David Luiz saiu com rusgas do Flamengo

David Luiz estava no Flamengo desde 2021 e sua saída teve rusgas porque, de acordo com o jogador, ele ficou sabendo pela imprensa – não pelo clube – que o Flamengo havia decidido não renovar o contrato.

“Da mesma maneira que vocês (jornalistas) receberam o comunicado pelo Instagram, assim foi comigo. Ou foi algo intencional ou um pouco amador”,disse David Luiz, em entrevista ao Sportv, no último dia 28/12.

No fim do ano, o novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, rebateu as críticas dizendo que o que se passou foi “profissional”.

“Quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Os agentes ficam p* quando fazemos isso. u estava na Croácia, eles pediram para que eu comunicasse assim que tivesse uma posição. Assim que me reuni com Filipe Luís (técnico), comuniquei pela manhã, muito cedo, às pessoas competentes”, argumentou.

Com a contratação de David Luiz, o Fortaleza faz o seu sexto reforço para 2025. O zagueiro chegou a ser sondado por Corinthians e Cruzeiro, além de Áustria Viena-AUS e Olympiakos-GRE.

