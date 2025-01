Darwin Núñez faz dois nos acréscimos e Liverpool vence mais uma

O Liverpool martelou, martelou e, nos acréscimos do segundo tempo, Darwin Núñez, que começou no banco, fez os dois gols que furaram a retranca do Brentford e garantiram mais uma vitória para o líder do Campeonato Inglês, 2 a 0. O jogo deste sábado (18/1), pela 18ª rodada, foi na casa do Brentford. O time visitante suportou 34 finalizações e o rival com posse de bola até os 46 da etapa final. Mas, aí brilhou a estrela do uruguaio, calando a torcida no Gtech Stadium.

Assim, o Liverpool pula para 50 pontos, sete a mais do que o Arsenal. Mas o Brentford, por sua vez, sonhou com um bom resultado, mas ficou nos 28 pontos, em 11º.

Só deu Liverpool

O primeiro tempo foi jogo de um time muito ofensivo, o Liverpool, e o Brentford pouco arriscando. Não por acaso, o time visitante teve 9 escanteios a seu favor e nenhum contra, além de 19 finalizações contra 5. Szoboszlai, o melhor dos 45 minutos iniciais, finalizou cinco vezes, e nas duas melhores, uma foi no travessão e uma o goleiro defendeu. Já Gakpo, com o gol livre, chutou uma para fora.

Darwin Núñez letal

No segundo tempo, o Brentford assustou um pouco mais, mas arriscou poucos chutes no gol do brasileiro Alisson. Porém, também não faltaram oportunidades para o Liverpool, que seguia em cima. Contudo, sem sucesso. Gakpo e Salah desperdiçaram chances que normalmente não deixam passar. Assim, o jogo parecia encaminhado para o 0 a 0. Entretanto, aos 46, Elliott (que saiu do banco) achou Alexander-Arnold, e o lateral cruzou para Darwin Núñez fazer 1 a 0. Aos 48, Elliott tocou para a conclusão certeira do uruguaio. Dois gols tardios que deixam o Liverpool disparado na frente

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (18/1)

Newcastle 1×4 Bournemouth

Brentford 0x2 Liverpool

West Ham x Crystal Palace

Leicester x Fulham

Arsenal x Aston Villa – 14h30

Domingo (19/1)

Nottingham Forest x Southampton – 11h

Everton x Tottenham – 11h

Manchester United x Brighton – 11h

Ipswich x Manchester City – 13h30

Segunda-feira (20/1)

Chelsea x Wolverhampton – 17h