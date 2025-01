Com Griezmann perdendo pênalti, Atlético vê fim de sua série de vitórias

Neste sábado, 18/1, o Atlético de Madrid viu a maior série de vitórias de sua história, 15, chegar ao fim. Em Leganés (na Grande Madrid), perdeu para o time local por 1 a 0, gol de Nastasic no início do segundo tempo.

O Atlético terminou a partida na liderança, com 44 pontos. Mas o Real Madrid tem 43 pontos e ainda joga nesta rodada. Para o Leganés, a vitória é para celebrar. O time estava às portas do rebaixamento, porém, com os três pontos somados, dá um respiro e vai aos 22 pontos (15º), abrindo cinco da zona de degola.

Leganés surpreende Atlético

O Leganés foi muito aplicado taticamente, conseguindo suportar a maior qualidade do Atlético de Madrid, que até levar o gol, aos 4 minutos do segundo tempo, era melhor, tendo colocado três bolas na trave, mas sentia que não era o dia dos seus atacantes. Mas aí veio o lance decisivo. Um escanteio pela esquerda bem cobrado pelo apoiador Raba encontrou o zagueiro Nastasic, bem colocado. A cabeçada foi sem chance para Oblak.

Atrás no placar, o Atlético seguiu buscando o gol. Teve muito mais posse (67%) e finalizações, 19 a 9. As chances claras foram raras, mas no finzinho o time teve a chance do empate. Num chuveirinho, Le Normand acabou empurrado. Após analisar o VAR, o juiz deu a penalidade, mas Griezmann cobrou muito mal, isolando. E o Atlético marcou sua segunda derrota no Espanhol. Periga perder a liderança nesta rodada para o Real Madrid.

