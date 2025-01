PSG vira pra cima do Lens e dispara na ponta na França

O PSG venceu o Lens por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado (18), fora de casa, e aumentou ainda mais a sua já tranquila vantagem na liderança do Campeonato Francês. Com gols de Fabian Ruiz e Barcola, ambos no segundo tempo, a equipe parisiense chegou aos 46 pontos, dez a mais que o Olympique de Marselha, que joga apenas neste domingo. O Lens, que saiu na frente no primeiro tempo com gol de Nzola, segue na sétima posição.

O próximo compromisso do Lens, novamente como mandante e pelo Campeonato Francês, ocorre domingo (26), diante do Angers. O PSG, por fim, entra em campo quarta-feira (22), em casa, diante do Manchester City, pela Liga dos Campeões da Europa.

PSG sofre no Primeiro Tempo

Mesmo sem grandes chances de parte a parte, o primeiro tempo foi bem disputado. Fora de casa, o PSG foi menos intenso do que de costume, mas ainda assim ameaçou com finalizações de Fabian Ruiz e Doué. Contudo, foi o Lens que abriu o placar. Aos 36 minutos, após escanteio, M’Bala Nzola concluiu com o pé esquerdo e abriu o placar.

Segundo Tempo

Os visitantes inegavelmente voltaram melhores para a segunda etapa, dispostos a manter a invencibilidade na competição. Desse modo, pressionaram até que, aos 14 minutos, Barcola serviu e, dentro da área, Fabian Ruiz empatou o jogo.

De tanto insistir, a virada aconteceu a quatro minutos do fim do tempo regulamentar, em finalização de Barcola após passe de João Neves.

Jogos da 18ª Rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira

Lille 2 x 1 Nice

Montpellier 2 x 1 Monaco

Sábado

Lens 1 x 2 PSG

Rennes x Brest – 15h

Lyon x Toulouse – 17h

Domingo

Saint-Ettiene x Nantes – 11h

Angers x Auxerre – 13h15

Reims x Le Havre – 13h15

Olympique de Marselha x Estrasburgo – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.