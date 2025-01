Juventus derrota o Milan e dorme no G4 do Italiano

A Juventus derrotou o Milan por 2 a 0, neste sábado (18), em Turim, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Mbangulla e Weah, ambos no segundo tempo, em suma, marcaram os gols que deram a vitória ao time da casa. Com o resultado, a Juve chegou aos 37 pontos e, dessa forma, pelo menos dormirá na quarta posição na tabela. A Lazio, que tem 36, enfrenta o Verona fora de casa neste domingo (19). Com nova derrota segue em oitavo lugar, com 31 pontos.

Ainda invicta na Série A, a Velha Senhora volta a campo terça-feira (21), diante do Brugges (BEL) pela Liga dos Campeões da Europa. No dia seguinte, pela mesma competição, os rossoneros recebem o Girona (ESP).

Primeiro tempo morno e sem gols

O clássico deixou a desejar na primeira etapa. Mais preocupados em não levar do que em fazer gols, ambas as equipes criaram pouco e, desse modo, não tiraram o zero do placar. Desse modo, Yildiz, pela Juve, e Rafael Leão, pelo Milan, foram os que mais chegaram perto de inaugurar o marcador.

Juventus domina e vence

Se ambas as equipes pouco arriscaram no primeiro tempo, no segundo pelo menos uma delas – a Juventus – resolveu, em suma, sair para o jogo. E, sendo assim, foi recompensada com a vitória. Aos 13 minutos, Nico Gonzalez passou para Mbangulla, que finalizou e, após desvio, abriu o placar.

Cinco minutos depois, Weah, que entrara no intervalo, recebeu de Thuran e, por fim, tocou na saída de Maignan: 2 a 0. Os dois gols em cinco minutos abalaram e inegavelmente tiraram o Milan do jogo. Com isso, coube aos donos da casa administrar o resultado e ainda ficar perto de ampliar a vitória até o apito final.

Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (17)

Roma 3 x 1 Genoa

Sábado (18)

Bologna 3 x 1 Monza

Juventus x Milan

Atalanta x Napoli – 16h45

Domingo (19)

Fiorentina x Torino – 8h30

Cagliari x Lecce – 11h

Parma x Venezia – 11h

Verona x Lazio – 14h

Inter x Empoli – 16h45

Segunda-feira (20)

Como x Udinese – 16h45

