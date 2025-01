Arsenal tropeça em casa; o líder Liverpool agradece

O Arsenal teve o que lamentar neste sábado, 18/1. Em jogo pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, os londrinos receberam no Emirates o Aston Villa. Abriram vantagem com gols do brasileiro Martinelli e do alemão Havertz. Contudo, o belga Tielemans e Watkins marcaram para o time de Birmingham, que saiu com um empate em 2 a 2 muito comemorado.

Com o resultado, o Arsenal vai aos 44 pontos, segue em segundo lugar, mas vê o Liverpool bem mais longe. O líder tem 50 pontos e um jogo a menos. Além disso, há o risco do Nottingham Forest (terceiro com 41 pontos e que joga neste domingo) o alcançar. O Aston Villa tem 36 pontos, em sétimo lugar.

Arsrenal na frente

O Arsenal mandou no primeiro tempo. Tirando um chute de Declan Rice para boa defesa de Raya, foram dos londrinos as melhores chances, com um chute cruzado de Martinelli e uma finalização de Trossard que Dibu Martínez salvou. Contudo, o goleiro argentino, há dois anos o melhor do mundo, não evitou que o Arsenal fosse para o intervalo na frente. Aos 35, Trossard avançou pela esquerda e cruzou. Martinelli se antecipou a Maatsen e completou de primeira, à queima-roupa de Dibu, que conseguiu fazer a defesa parcial, dando um tapa para afastar a bola. Mas a bola passou toda a linha.

Reação do Aston Villa

Quando, aos dez minutos do segundo tempo, Trossard fez mais uma boa jogada pela esquerda e cruzou para o chute de primeira, com força, de Havertz, para fazer 2 a 0, a sensação era de que o jogo estava nas mãos. Mas não foi bem assim para o Arsenal. Afinal, quase em seguida, aos 14, Tielemans diminuiu de cabeça, após um cruzamento de Digne, na primeira finalização do time da casa no segundo tempo. Aos 23, a surpresa. O lateral-direito Cash acertou um cruzamento fechado com a perna esquerda. A defesa perdeu no alto e a bola sobrou para o chute de primeira de Watkins. Raya nada podia fazer: 2 a 2.

Aos 42 minutos, a torcida do Arsenal foi da euforia ao lamento. Após cruzamento da esquerda, Merino chutou, a bola bateu no braço de Havertz e entrou. O atacante estava com o braço junto ao corpo, mas foi nítido que só batendo ali a bola teria vencido o goleiro Dibu Martínez. Gol anulado. No fim, Merino chutou na trave e, mais tarde, Trossard chutou para Dibu fazer a defesa e segurar o 2 a 2, que foi, enfim, o placar final.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (18/1)

Newcastle 1×4 Bournemouth

Brentford 0x2 Liverpool

West Ham 0x2 Crystal Palace

Leicester 0x2 Fulham

Arsenal 2×2 Aston Villa

Domingo (19/1)

Nottingham Forest x Southampton – 11h

Everton x Tottenham – 11h

Manchester United x Brighton – 11h

Ipswich x Manchester City – 13h30

Segunda-feira (20/1)

Chelsea x Wolverhampton – 17h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.