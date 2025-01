Barcelona tropeça no Getafe e não se aproxima da ponta do Espanhol

O Barcelona não passou de um empate em 1 a 1 com o Getafe, neste sábado, 18/1. O Barça foi até a Grande Madrid enfrentar o rival como favorito no estádio Coliseu Alfonso Pérez. O time teve 78% de posse de bola, 19 finalizações contra 5 do adversário, e saiu na frente com um gol logo nos primeiros minutos, marcado por Koundé. Mas, apesar de criar chances, viu o time da casa empatar ainda no primeiro tempo com Arambarri. Depois, mesmo pressionando e apostando na qualidade de Lamine Yamal e Raphinha, não encontrou soluções para furar o excelente sistema defensivo do Getafe.

Assim, o Barcelona soma apenas mais um ponto, chegando aos 40, ficando atrás do líder Atlético de Madrid (44) e do Real Madrid (43, que ainda joga na rodada).

Barcelona em ataque total

O primeiro tempo foi de total domínio do Barcelona. O gol veio logo aos nove minutos, quando Pedri encontrou Koundé bem posicionado no meio da área e serviu o companheiro. O goleiro Soria conseguiu abafar, mas, na confusão, a bola sobrou para Koundé, que, meio sem jeito, fez 1 a 0. Raphinha vencia a marcação e tentava encontrar os companheiros. Na melhor oportunidade, Lewandowski desperdiçou. O atacante, que se movimentava bem, não conseguiu concluir. Mas um lance fortuito resultou no empate para o Getafe. Em um raro ataque, a bola ficou na área para Coba chutar. O goleiro Soria defendeu parcialmente e Arambarri ficou com a sobra, empurrando a bola para a rede.

O empate foi ótimo para o Getafe, que se fechou ainda mais, segurando a igualdade até o intervalo. No segundo tempo, o Barcelona não conseguia superar a forte defesa do Getafe. Pedri tentava fazer ligações, mas os atacantes estavam descalibrados. Assim, o placar se manteve, e o Barça amarga mais um tropeço diante de um time de menor poder financeiro.

Jogos da 20ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (17/1)

Espanyol 2×1 Valladolid

Sábado (18/1)

Girona 1×2 Sevilla

Leganés 1×0 Atlético de Madrid

Betis 1×3 Alavés

Getafe 1×1 Barcelona

Domingo (19/1)

Celta x Bilbao -10h

Real Madrid x Las Palmas – 12h15

Osasuna x Rayo Vallecano – 14h30

Valencia x Real Sociedad- 17h

Segunda-feira (20/1)

Villarreal x Mallorca – 17h

