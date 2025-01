Cruzeiro x Tombense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro vai receber o Tombense neste domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio do Mineirão, pela estreia do Campeonato Mineiro de 2025. O Cabuloso, que não conquista o Estadual desde 2019, está no Grupo C do torneio, com Aymorés, Pouso Alegre e Villa Nova. Por outro lado, o Gavião-Carcará ocupa o Grupo A, com Atlético-MG, Betim e Uberlândia. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal Premiere.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro contratou muitos nomes para a temporada, com destaque para as chegadas de Dudu e Gabigol. Porém, a equipe principal da Raposa está fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, no torneio FC Series. Como o time jogou neste sábado empaando em 0 a o com o Galo, Mas embarcando embarcando no fim da noite de volta ao Brasil.Assim, desembarcará às 10h deste domingo e Fernando Diniz disse que comandará a equipe e analisará quais jogadores do elenco escalará junto com alguns garotos do sub-20.

Como chega o Tombense

Na última temporada, o Tombense chegou à semifinal do Estadual e, assim, foi eliminado justamente pelo Cabuloso. Portanto, quer repetir o bom desempenho nesta temporada. Então, para os próximos desafios, o elenco passou por uma renovação, com algumas contratações e outras saídas. Destaque para as chegadas dos atacantes João Pedro e Douglas Coutinho, ambos ex-Cruzeiro. O goleiro Felipe Garcia, jogador que mais vestiu a camisa do clube, não renovou seu contrato e deixou o Gavião-Carcará.

CRUZEIRO X TOMBENSE

Campeonato Mineiro – 1ª rodada

Data e horário: 19/1/2025, 20h (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Sem informações até o fechamento desta matéria

TOMBENSE: Vinícius Dias; Baracioli, Renan Carvalho, Rony e Dudu Mandai; Rickson, Lucas Santos, Cleiton e Pedro Oliveira; João Pedro e Douglas Coutinho. Técnico: Raul Cabral

Árbitro: André Luiz Skettino

Assistentes: Bernardo de Souza Pádua e Emilio Junior Nascimento Santos

VAR: Wagner Reway

