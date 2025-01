Fabrício Bruno vê clássico muito pegado: ‘Mais pancadaria que futebol’

O Cruzeiro ficou no empate sem gols contra o Atlético-MG, neste sábado (18/01), no Inter&Co Stadium, na Flórida, pela FC Series, torneio de pré-temporada. A partida ficou marcada pelo clima quente e confusões que cercaram o clássico. Tanto que na visão do zagueiro Fabrício Bruno, o embate teve mais ”pancadaria” do que futebol.

“Um clássico, independentemente de ser pré-temporada, é um grande jogo, ninguém quer perder. Por ser um clássico, é um jogo bastante disputado. Na maioria das vezes foi mais um jogo de pancadaria do que de futebol jogado em si”, disse o zagueiro.

Contudo, na visão do defensor, o Cruzeiro tinha chances de sair da Flórida com a vitória. Fabrício Bruno entende que faltou a Raposa caprichar nas finalizações para conseguir balançar as redes.

“É ter tranquilidade, viemos aqui, fizemos dois bons jogos. Precisamos concluir um pouco mais, aproveitar mais a chances que a gente cria para matar o jogo. Voltar para o Brasil agora, focar no Campeonato Mineiro, que amanhã temos um jogo dificílimo dentro de casa, para cada dia mais entrosar o grupo, pois temos um grande ano pela frente”, completou.

Fabrício Bruno comenta trabalho de Fernando Diniz

Por fim, o zagueiro ainda comentou como está sendo o trabalho de Fernando Diniz neste início de temporada.

“Tem poucos dias que cheguei. Tem sete dias que estou aqui, mas a cada dia assimilando o estilo de jogador dele. Um cara que está disposto a me ajudar, muita coisa falada lá fora. É fácil falar de fora, do que vir aqui e praticar o trabalho do dia a dia. Muitas das pessoas gostam de criticar, muito fácil falar do lado de fora. Mas sou tranquilo quanto a isso, trabalho incansavelmente para melhorar no dia a dia. Estou representando meu clube e que a gente tenha um grande ano”, finalizou.

