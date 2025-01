Em provável despedida do time sub-20, Sport sai atrás, mas empata com Retrô

O Sport demonstrou poder de reação e garantiu o empate em 1 a 1 com o Retrô, na Ilha do Retiro, neste sábado (18), em duelo pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Os donos da casa enfrentaram o principal adversário ate aqui neste início de temporada com a sua equipe sub-20. Já no segundo tempo, Walce deixou a Fênix em vantagem com belo, após primorosa cobrança de falta. O Rubro-Negro pernambucano igualou o placar com o zagueiro Marcelo Ajul, de cabeça.

O resultado não causou grandes mudanças na tabela para as equipes. Afinal, o Sport continuou na quinta colocação, com três pontos, depois de seu terceiro empate consecutivo. Na estreia do técnico Evaristo Piza, o Retrô permaneceu uma posição acima, com quatro pontos.

Sport teve desempenho inferior, mas garantiu o empate

A primeira etapa se resumiu a pouca inspiração de ambos os lados. Os primeiros minutos foram mais movimentados. A Fênix levou perigo ao gol de Davi com finalizações de Felipe Augusto e Radsley. Em seguida, o Sport tentou responder com Micael, porém, o chute foi fraco. Apesar de visitante, o Retrô teve um melhor rendimento e arriscou mais duas vezes com Jonas e novamente Radsley.

O ímpeto que a Fênix apresentou no primeiro tempo foi recompensado na etapa complementar. Em um primeiro momento, Diego Guerra quase abriu o placar com gol olímpico, mas a bola parou na trave. Na sequência, Walce marcou um golaço em cobrança de falta ao acertar o canto esquerdo de Davi.

No entanto, a vantagem fez o Retrô se acomodar e o Leão da Ilha cresceu no jogo. Rafinha finalizou cruzado de longe e Darley conseguiu fazer a defesa com extrema dificuldade, já que foi no susto. No lance seguinte, depois de cobrança de escanteio, o jogador mais experiente em campo pelo lado do Sport assegurou o empate. Azul ganhou disputa no alto do goleiro na primeira trave e marcou de cabeça.

O resultado era muito satisfatório para o Retrô, pois significava quase uma vitória. O triunfo, aliás, quase foi sacramentado após cobrança de falta de Radsley. Isso porque Radsley cobrou falta, e o zagueiro Felype Gabriel, do Sport, quase marcou contra.

