Diniz vê evolução no Cruzeiro e elogia equipe após clássico: ‘Jogamos bem’

O Cruzeiro encerrou sua pré-temporada nos Estados Unidos neste sábado (18/01), após empatar sem gols com o Atlético-MG, pela FC Series, em Orlando, na Flórida. E na visão do treinador Fernando Diniz, sua equipe evoluiu comparando o duelo contra o São Paulo para o clássico contra o Galo.

O treinador acredita que a Raposa entregou mais ofensivamente no clássico e mostrou mais solidez defensiva. Além disso, Diniz elogiou bastante a pressão na saída de bola.

“A gente evoluiu em relação ao jogo do São Paulo. Acertamos praticamente todas as subidas de pressão, na marcação mais alta, e não oferecemos praticamente nada ao Atlético. Tivemos um volume grande de ataque, pelos dois lados e com chutes de fora da área. Começo de jogo foi um pouco mais amarrado, muito faltoso, não estava andando muito. Mas, de maneira geral, jogamos bem e mostramos evolução”, disse Fernando Diniz.

Diferente do duelo contra o São Paulo, Diniz deixou o time titular jogando mais minutos contra o Atlético-MG, mexendo apenas na metade do segundo tempo. Contudo, mesmo com as alterações, a Raposa seguiu criando para ganhar o jogo, fazendo com que o treinador valorizasse o elenco montado para 2025.

“O time estava treinado, e as trocas fizeram ganhar mais vitalidade, saúde, e terminou com volume de ataque até maior. (…) Acredito muito em quem entrou. Entraram bem hoje e contra o São Paulo. Encaramos o jogo da maneira que tínhamos que encarar, e esses jogadores também tiveram experiência importante de um clássico, mostrando a solidez do elenco”, completou.

Diniz vê sistema ofensivo do Cruzeiro no caminho certo

Aliás, o que mais chamou a atenção do treinador nesta pré-temporada, foi no sistema ofensivo. Muito por conta das caras novas. Afinal, no time titular, Diniz teve o remanescente Matheus Pereira junto com os reforços Eduardo, Dudu e Cruzeiro. Contudo, o setor ainda vai receber reforços do departamento médico, o que faz o técnico sonhar com um ataque promissor em 2025.

“O tempo vai ajudar bastante, assim como a repetição de treinamentos e os jogos. Para dois jogos, acho que a equipe se comportou bem, criamos para fazer o gol. (…) Importante é que chegaram jogadores de qualidade e com vontade de vencer. Temos Bolasie, Marquinhos, Tevis, Lautaro, daqui a pouco voltam o Kaio e o Dinenno. Temos boas possibilidades para a frente. Com o passar do tempo, sequência de jogos e treinos, a tendência é ter mais fluência”, finalizou.

O time celeste acumulou dois empates durante a passagem pela América do Norte. Na Inter&Co Soccer Week da FC Series, a Raposa empatou em 1 a 1 com o São Paulo e 0 a 0 com o Atlético.

