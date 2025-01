Cuca se diz satisfeito com empate no clássico e projeta evolução

Iniciando sua quarta passagem no comando do Atlético-MG, o técnico Cuca se mostrou satisfeito com o resultado no clássico contra o Cruzeiro, neste sábado (18/01), em Orlando, pela FC Series, torneio de pré-temporada. O treinador ressaltou que o rival estava treinando há uma semana a mais que o Galo, mas também elogiou o empenho de seus atletas.

“Numa maneira geral saímos satisfeitos porque não podemos exigir dos atletas aquilo que não pode nos dar no momento. Foram sete dias treinando, intercalando treinos físicos com três treinos técnicos apenas. Esta viagem longa também. Não quero fazer comparativos com o adversário, mas ele teve uma semana a mais de treinamento”, falou Cuca.

Além disso, o treinador também relembrou o ano difícil do Galo em 2024, onde a equipe ficou com o vice da Copa do Brasil e da Libertadores, além de brigar contra o rebaixamento no Brasileiro. Para ele, tudo isso pesou no comportamento dos comandados, que chegam “mais leves” para 2025 e espera as pernas ”mais soltas” nos próximos dias.

“Se pararmos friamente para pensar, o Atlético perdeu a Libertadores e a Copa do Brasil e isso pesa emocionalmente. E no último jogo foi perigosíssimo, podendo cair no Brasileiro. Isso é muito carregado emocionalmente para o atleta. Foram praticamente 40 dias sem uma partida e uma exposição num jogo perigoso para nós”, comentou o treinador, que prosseguiu.

“O Cruzeiro com 9 contratações recentes, com astral lá em cima, e a gente com o mesmo número de saídas. Agora, pontualmente, estamos recompondo e certamente iremos fortalecer nosso elenco e nosso time com trabalho. Daqui uma semana as pernas estarão mais soltas. Com isso, o empate ficou bom para nós”, finalizou.

