Veja como foi a homenagem do United a Denis Law

Neste domingo, antes da partida em Old Trafford contra o Brighton, o Manchester United fez uma bela homenagem a Denis Law. Afinal, o ex-atacante morreu na sexta-feira (17/1), aos 84 anos, vítima de Alzheimer e demência vascular. Assim, a homenagem contou com a presença de ídolos do passado em campo, como Alex Ferguson. Todos no estádio fizeram um minuto de silêncio. E ouviram a narração de um texto sobre sua importância para o clube e para o futebol.

A homenagem fez total justiça. Afinal, para muitos, Denis Law é o maior jogador escocês de todos os tempos. Defendeu brilhantemente o United entre 1962 e 1973 e encerrou seu ciclo com 231 gols em 404 jogos. Dessa forma, ele é o segundo maior goleador dos Red Devils na história (atrás de Bobby Charlton). Não por acaso, ele tem duas estátuas no clube, uma delas na famosa “santíssima trindade”: George Best, ele e Bobby Charlton.

Raio-X de Law

Pelo United, conquistou a Champions em 1967/68, o Campeonato Inglês em 1964/65 e 1966/67, além da Copa da Inglaterra em 1962/63. Curiosamente, quando defendia o City, fez um gol contra o time em que é ídolo, o que gerou o último rebaixamento do United na história, em 1974.

Denis Law marcou presença na seleção da Escócia

Law, que foi Bola de Ouro da France Football em 1964, defendeu a seleção da Escócia em 55 partidas, marcando 30 gols. Além disso, os outros clubes da sua carreira foram Huddersfield (1956/60) e Torino, da Itália (1961/62), além de duas passagens pelo Manchester City: 1960/61 e 1973/74, quando encerrou a carreira.

