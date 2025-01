United volta a vacilar: perde em casa para o Brighton

O Manchester United segue com sua irregularidade crônica dos últimos anos. Neste domingo (19/1), recebeu o Brighton em Old Trafford, pela 22ª rodada da Premier League Inglesa. Depois de empatar fora de casa com o Liverpool e eliminar o Arsenal na Copa da Inglaterra, viu o time visitante vencer por 3 a 1. Mas poderia ter sido um placar ainda pior, já que o Brighton perdeu boas chances e teve um gol anulado, de João Pedro. Os gols foram de Minteh, Mitoma e Rutter para os visitantes, e de Bruno Fernandes, de pênalti, para os Red Devils.

Na tabela, o Brighton vai a 34 pontos, em nono lugar. Já o United se arrasta com 26 pontos, em 13º. Vale lemrar que antes da partida o United promoveu uma justa homenagem a um de seus grandes da história, Denis Law. O ex-atacante dos anos 60 e 70 e uma homenageado com estátuas em Old Trafford, morreu aos 84 anos na quinta-feira.

United melhor no primeiro tempo

O United até fez um bom primeiro tempo, mas pecou na defesa aos cinco minutos, quando Mitoma avançou sem marcação e cruzou para a conclusão de Minteh, que abriu o placar para o Brighton. O United demorou a entrar no jogo, mas passou a dominar a partida a partir dos 15 minutos e, aos 21, chegou ao empate. Zirkzee sofreu o pênalti bobo de Baleba. Bruno Fernandes cobrou no meio do gol e empatou. O United cresceu, mas sempre foi ineficaz na hora do arremate.

Brighton domina o rival

No segundo tempo, o Brighton voltou melhor. Assim, anulou a maioria dos ataques do United e chegou a fazer um gol com o brasileiro João Pedro, após confusão na área. Mas o árbitro viu algo irregular e anulou o tento do ex-Fluminense. Contudo, o time visitante sobrava em campo e fez o segundo aos 15 minutos. Minteh recebeu pela direita e fez um ótimo cruzamento, que encontrou Mitoma na segunda trave. O atacante, mesmo marcado, se jogou na bola para recolocar o Brighton na frente.

Aos 30, veio o castigo. Um cruzamento despretensioso da direita parecia fácil para Onana, mas o goleiro largou a bola e Geonginio Rutter ficou com o rebote para fazer 3 a 1. O placar final.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (18/1)

Newcastle 1×4 Bournemouth

Brentford 0x2 Liverpool

West Ham 0x2 Crystal Palace

Leicester 0x2 Fulham

Arsenal 2×2 Aston Villa

Domingo (19/1)

Manchester United 1×3 Brighton

Nottingham Forest x Southampton

Everton x Tottenham

Ipswich x Manchester City – 13h30

Segunda-feira (20/1)

Chelsea x Wolverhampton – 17h

