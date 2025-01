Real Madrid goleia o Las Palmas e volta a liderar o Espanhol

O Real Madrid goleou o Las Palmas por 4 a 1, neste domingo (19), no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbapé, duas vezes, Brahim Díaz e Rodrigo anotaram para os merengues, enquanto Fabio Silva fez o dos visitantes. Com o resultado, o clube retomou a liderança da competição, com 46 pontos. Derrotada, a equipe das Ilhas Canárias permanece com 22, na décima quarta posição.

Os merengues voltam a jogar nesta quarta-feira (22), diante do RB Salzburg, pela Liga dos Campeões da Europa. Já o Las Palmas joga sexta (24), contra o Osasuna, pelo Espanhol.

Susto e reação imediata

O jogo, em resumo, começou praticamente com os visitantes vencendo por 1 a 0. Logo no primeiro minuto, Fábio Silva abriu o placar logo no primeiro ataque do Las Palmas. A reação madrilenha, contudo, foi rápida. Aos 17, Mbapé converteu pênalti sofrido por Rodrigo. Quinze minutos depois ademais, Brahim Diaz virou e, aos 35, Mbapé recebeu de Rodrigo e fez o terceiro, segundo dele no jogo. Antes disso, o francês ainda teve um gol anulado pelo VAR.

Rodrigo marca

Mesmo sem forçar muito, o anfitrião ainda teve gols de Bellingham e Valverde anulados pelo VAR na segunda etapa.

Jogos da 20ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (17/1)

Espanyol 2×1 Valladolid

Sábado (18/1)

Girona 1×2 Sevilla

Leganés 1×0 Atlético de Madrid

Betis 1×3 Alavés

Getafe 1×1 Barcelona

Domingo (19/1)

Celta x Bilbao -10h

Real Madrid x Las Palmas – 12h15

Osasuna x Rayo Vallecano – 14h30

Valencia x Real Sociedad- 17h

Segunda-feira (20/1)

Villarreal x Mallorca – 17h