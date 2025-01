City massacra o Ipsiwch Town e dorme no G4 do Inglês

O Manchester City reviveu suas melhores atuações na era Pep Guardiola e goleou o Ipsiwch Town por 6 a 0 neste domingo (19), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Phil Foden (duas vezes), Kovacic, Doku, Halland e McAtee foram os autores dos gols dos visitantes. Com o resultado, o City chegou aos 38 pontos e dorme na quarta posição na tabela. Nesta segunda, o Chelsea, todavia, pode tomá-la caso vença o Wolverhampton. Os anfitriões, por outro lado, estão em 18º, com 16 pontos.

Ambas as equipes, em resumo, tem desafios difíceis em seus próximos jogos. Os citizens vão a Paris duelas com o PSG pela Liga dos Campeões da Europa. O Ipswich, por sua vez, pega o Liverpool, em Anfield, sábado (25), pelo Campeonato Inglês.

Folden brilha

Não é exagero dizer que só uma equipe jogou na primeira etapa. À exceção de um belo chute de Hutchinson, o City envolveu e dominou o Ipswich e poderia ter feito até mais do que os 3 a 0 que conseguiu.

O primeiro ocorreu aos 26, quando De Bruyne achou Folden na área. Três minutos depois, Folden serviu e Kovacic ampliou a vantagem. Por fim, Em novo passe de De Bruyne, Folden fez o terceiro.

Placar dobra

Sedento por gols, o Manchester City, em resumo, manteve o ritmo na segunda etapa e dobrou o placar da primeira. Sem dar qualquer chance ao adversário, fez o quarto logo aos três minutos, com o belga Doku. Halaand, por fim, comemorou sua renovação de contrato aos 11, quando marcou o quinto. O sexto, afinal, veio do jovem McAtee, aos 23, quando completou de cabeça lindo passe de Kovacic.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (18/1)

Newcastle 1×4 Bournemouth

Brentford 0x2 Liverpool

West Ham 0x2 Crystal Palace

Leicester 0x2 Fulham

Arsenal 2×2 Aston Villa

Domingo (19/1)

Manchester United 1×3 Brighton

Nottingham Forest x Southampton

Everton x Tottenham

Ipswich 0x6 Manchester City

Segunda-feira (20/1)

Chelsea x Wolverhampton – 17h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.