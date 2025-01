Morre, aos 92 anos, Léo Batista, voz da televisão brasileira

Morreu, neste domingo (19), o apresentador João Baptista Bellinaso Neto, o Léo Batista, voz marcante na história da televisão brasileira e ícone da TV Globo. O jornalista esportivo estava, desde o dia 6 de janeiro, no Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro, onde sua família o internou para tratar um câncer no pâncreas. Ele descobriu a doença após um quadro de desidratação e dor abdominal.

Torcedor do Botafogo e sócio do Glorioso desde 1962, Léo Batista recebeu, então, uma homenagem do clube alvinegro assim que a família confirmou o óbito.

“Com pesar e gratidão, nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou o ‘Tempo de Botafogo’. Léo sempre exaltou o nome do clube e ganhou um espaço a mais nos corações alvinegros. Em nossa casa, o Nilton Santos, viu a cabine de TV ser batizada, assim, com o seu nome e foi ovacionado por milhares de botafoguenses em lindas homenagens. Uma relação de amor, reconhecimento e lealdade”, escreveu o Mais Tradicional.

Léo trabalhou mais de 70 anos com comunicação, 53 deles na TV Globo, onde tornou-se uma referência na editoria de Esportes da emissora. Por lá, apresentou telejornais nacionais como “Jornal Hoje”, “Esporte Espetacular” , “Globo Esporte” e “Globo Rural”.

Ele também foi o primeiro narrador do país a fazer uma transmissão de surfe e de Fórmula 1 na televisão, além de, aliás, eternizar o quadro de gols da rodada, aos domingos, no “Fantástico”.

