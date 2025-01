Rubão e Gaviões da Fiel sobem o tom em rede social

O ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, conhecido como Rubão, protagonizou uma acalorada troca de farpas com o perfil oficial da Gaviões da Fiel nas redes sociais. A polêmica começou quando Rubão respondeu a um torcedor que sugeriu que a torcida organizada agisse para removê-lo do Conselho.

“Juvenil, se você passa pano para bandido, problema é seu! Aqui é Corinthians! Manda a Gaviões vir falar comigo… Tô esperando!”, afirmou Rubão na noite do último sábado. O conselheiro vitalício e ex-diretor da gestão de Augusto Melo expressou seu descontentamento em uma série de publicações, que rapidamente ganharam repercussão.

A discussão, em suma, tem como pano de fundo o processo de impeachment de Augusto Melo, marcado para votação pelo Conselho Deliberativo do clube na próxima segunda-feira (20). A principal justificativa para o pedido de afastamento é, afinal, o controverso caso envolvendo a ex-patrocinadora máster VaideBet. Enquanto Rubão acusa a atual gestão de agir de má-fé no episódio, a Gaviões da Fiel rebate as alegações, apontando a ausência de provas concretas. É inegavelmente relevante mencionar que as investigações sobre o suposto esquema de “laranja” na intermediação do contrato ainda estão em andamento.

“Rubão, quando você se reuniu com os Gaviões, prometeu apresentar provas. Até agora, nada. Estamos te esperando. A única coisa concreta que apresentou foi o elenco que contratou no primeiro semestre, que quase nos levou ao rebaixamento. Fique tranquilo, queremos mesmo te encontrar e olhar bem no seu olho. Se possível, apareça lá na frente do Pq. São Jorge para os esclarecimentos e mostrar as provas à FIEL TORCIDA!”, retrucou o perfil oficial da torcida organizada.

Rubão responde e clima esquenta

Em resposta, Rubão voltou a desafiar a torcida organizada: “Vocês não são burros! Eu estou esperando vocês! Seu presidente, seu vice e o conselho sabem! Se vocês estão defendendo bandido, o problema é de vocês! O Conselho do Corinthians não vai abaixar a cabeça para vocês! Agora é a hora de saber quem está usando o Corinthians e quem está trabalhando por ele! Podem vir, estamos esperando vocês!”

Rubão, que foi desligado do clube em maio de 2024, era, em suma, considerado um aliado próximo de Augusto Melo, tendo ocupado o cargo de diretor de futebol profissional durante a campanha eleitoral do atual presidente. Contudo, após críticas relacionadas ao elenco montado e seu afastamento do presidente, Rubão passou a adotar uma postura de oposição, frequentemente acusando Melo, especialmente no caso VaideBet.

“Rubão, não defendemos ninguém. E não desvie a conversa: CADÊ AS PROVAS? Se suspeitas são suficientes, que tal aproveitar e já expulsar todos que tiveram suspeitas nos últimos 20 anos? Segunda estaremos lá e aguardamos você na porta com todas as provas. Por fim, respeita a FIEL TORCIDA!”, respondeu novamente a Gaviões da Fiel, reiterando sua posição e convocando a torcida para o dia da votação.

A expectativa é de que Rubão compareça ao Parque São Jorge na segunda-feira, já que, como conselheiro vitalício, integra o grupo de 301 conselheiros do Corinthians, composto por 101 vitalícios e 200 trienais. A Gaviões da Fiel já confirmou sua presença no local, destacando sua oposição ao impeachment de Augusto Melo neste momento, o que promete tornar o ambiente ainda mais tenso durante a votação.

