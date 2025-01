Russos cravam Artur, ex-Palmeiras, no Botafogo

Depois de sofrer um desmanche de 13 jogadores e o técnico Artur Jorge, o Botafogo começa a, enfim, se mexer no mercado. E um dos reforços que vai pintar na Estrela Solitária é Artur, ex-atacante do Palmeiras que está no Zenit, da Rússia. Quem crava a informação, neste domingo (19), é o portal “Championat”, daquele país.

Por Artur, o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores vai desembolsar 10 milhões de euros (62,5 milhões de euros na cotação atual) aos europeus.

A reportagem assegura que uma fonte do Zenit confirma a transferência. Além do aspecto esportivo, Artur quer voltar ao Brasil por conta do nascimento do segundo filho, em outubro de 2024. Além do Palmeiras, no país de origem o atacante também soma passagens por Red Bull Bragantino e Bahia.

Em 2024/25, Artur tem quatro gols e cinco assistências em 19 jogos (oito apenas como titular da equipe de São Petersburgo).

Além de Artur, o Botafogo está próximo de anunciar outros três nomes. A saber: o goleiro Linck, do Paranaense, o volante Wendell, do próprio Zenit, e o meia Bitello, do Dínamo Moscou.

O clube, em contrapartida, perdeu Gatito (goleiro), Rafael (lateral-direito, se aposentou), Adryelson (zagueiro), Pablo (zagueiro), Hugo (lateral-esquerdo), Marçal (lateral-esquerdo), Tchê Tchê (volante), Eduardo (meia), Romero (meia), Almada (meia), Luiz Henrique (atacante), Júnior Santos (atacante) e Tiquinho (centroavante).

