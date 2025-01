Inter de Milão fura a retranca para vencer mais uma no Italiano

Foi mais difícil do que o esperado, mas a Inter de Milão conseguiu o seu objetivo. Afinal, venceu e seguiu como a rival direta do Napoli ao título do Campeonato Italiano. Neste domingo, 19/1, no Giuseppe Meazza, a atual campeã nacional venceu o Empoli por 3 a 1. Os gols foram no segundo tempo. Lautaro Martínez, Dumfries e Marcus Thuram marcaram para a Inter. O ex-Inter Esposito descontou para os visitantes. Apesar do placar magro, os interistas foram bem superiores, com posse de bola sempre acima dos 70% e um número bem maior de finalizações (18 a 5). Teve dificuldades para furar a retranca dos visitantes na etapa inicial, mas chegou lá no segundo tempo.

Assim, a Inter de Milão chega aos 47 pontos, ficando a três do Napoli, que tem 50. Contudo, a equipe milanesa tem um jogo a menos, o que significa empate nos pontos perdidos. Já o Empoli, com 20 pontos, é o 14º colocado, mas está apenas um ponto à frente do Verona, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, nesta emboladíssima briga na parte de baixo da tabela.

Inter de Milão fura a retranca

Diante de um de seus maiores algozes, o frágil Empoli tratou de jogar muito fechado. Mas a Inter ainda assim encontrou espaços, pouco, é verdade, mas poderia ter aberto o placar em duas finalizações de Lautaro Martínez, uma delas na trave. Mas, apesar de toda a pressão, com 70% de posse de bola e 7 a 2 em finalizações, a verdade é que apenas uma bola da Inter foi realmente perigosa.

A preocupação com o tropeço diminuiu bastante, quando, aos 11 minutos, Lautaro Martínez arriscou de fora da área e fez 1 a 0 para a Internazionale. Apesar de estar atrás no placar, o Empoli se aventurou muito pouco ao ataque, facilitando para a Inter, que passou a tocar a bola, esperando algum erro para ampliar o placar. E conseguiu aos 33 minutos. O albanês Asllani cobrou escanteio pela direita na cabeça do holandês de Dumfries, que cabeceou para o chão, matando o goleiro. Contudo o Empoli fez o seu gol. Um erro na troca de bolas diante de uma marcação alta do Empoli fez o time da casa dar a chance a um raro ataque que terminou com Esposito cortando dois marcadores e chutando para diminuir o placar. Mas logo em seguida Marcus Thuram ampliou e fechou o placar em 3 a 1.

Jogos da 21ª rodada do Italiano

Sexta-feira (17/1)

Roma 3 x 1 Genoa

Sábado (18/1)

Bologna 3 x 1 Monza

Juventus 2×0 Milan

Atalanta 2×3 Napoli

Domingo (19/1)

Fiorentina 1×1 Torino

Cagliari 4×1 Lecce

Parma 1×1 Venezia

Verona 0x3 Lazio

Inter 3×1 Empoli

Segunda-feira (20/1)

Como x Udinese – 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.