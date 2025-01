Otimista pela contratação, Fluminense fará nova oferta por Rony, do Palmeiras

O Fluminense voltou suas atenções para a contratação do atacante Rony, atualmente no Palmeiras. O clube fará uma nova oferta nas próximas horas e espera ter sucesso na tentativa. Na proposta anterior, o Alviverde rejeitou os termos apresentados.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Fluminense acredita na possibilidade de Rony aceitar a oferta. No entanto, ainda será necessário o aval do Palmeiras. O Santos chegou a sondar a contratação do atacante, mas considerou os valores elevados e desistiu praticamente de qualquer negociação.

Rony, que atua como ponta, também pode jogar centralizado, fixando-se como um camisa 9. Ele teria como companheiros no setor ofensivo Germán Cano, Agustín Canobbio, Kauan Elias, entre outros jogadores à disposição do técnico Mano Menezes.

Reforços confirmados no Fluminense

Até o momento, o Fluminense confirmou sete reforços para a temporada 2025: o goleiro Marcelo Pitaluga, o zagueiro Juan Freytes, o lateral-esquerdo Renê, o volante Hércules e os atacantes Joaquín Lavega, Agustín Canobbio e Paulo Baya. Caso seja contratado, Rony será o oitavo reforço.

