Ramon Lima, do Vasco, lamenta outro empate, mas enaltece zagueiro Walace

O Vasco alcançou, neste domingo (19), seu terceiro empate no Campeonato Carioca. Afinal, a equipe ficou no 1 a 1 contra o Boavista, fora de casa, em Saquarema. Com isso, soma apenas três pontos na competição e ocupa a nona colocação do estadual.

Contudo, o time considerado principal ainda não atuou e deve estrear na quinta-feira (23), em confronto válido pela quarta rodada, contra o Madureira, em Manaus. Além da equipe titular, o técnico Fábio Carille estará pela primeira vez à beira do gramado. Antes disso, Ramon Lima comandou o Gigante da Colina e analisou o confronto diante do Verdão de Bacaxá.

LEIA MAIS: Cria do Vasco, Walace aproveita oportunidade e afirma que gol é fruto de trabalho

“Tivemos dois tempos distintos novamente. Trocamos peças nos três jogos e não repetimos escalação. No segundo tempo, fomos melhores. Empatamos e tivemos chance de virar. Não mudamos a dinâmica. Queríamos repetir o que planejamos, mas não conseguimos no primeiro tempo. Tivemos protagonismo. Fica um gosto bem amargo pelos três jogos, que poderiam ter sido três vitórias. Ficamos chateados por não conquistar nove pontos, mas vida que segue. Vamos buscar evolução”, avaliou Ramon Lima.

Técnico do Vasco elogia zagueiro Walace

Todavia, apesar do empate, o Vasco contou com o zagueiro Walace, da base cruz-maltina, que entrou em campo diante do Boavista quando o placar estava 1 a 0 para os mandantes e marcou o gol de empate.

“Walace é um jogador que veio do Bangu. Já o tínhamos enfrentado algumas vezes. É um menino muito trabalhador, que sempre pede complemento pós-treino. É extremamente sério, técnico e comprometido. Está há pouco tempo no Vasco”, concluiu Ramon Lima.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.