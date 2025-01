Santos sai atrás, busca o empate, mas não consegue a vitória contra a Ponte Preta

O Santos perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (19), quando teve vários dos seus reforços como titular pela primeira vez, o Peixe ficou no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta. A Macaca saiu na frente com Jean Dias. No segundo tempo, o Alvinegro Praiano chegou ao empate, com Guilherme.

Com o resultado, o Santos divide a liderança do Grupo B com o Guarani, com quatro pontos. Entretanto, o Bugre leva a vantagem nos critérios de desempate. Já a Ponte é a terceira colocada do Grupo D, com quatro pontos, atrás de São Bernardo e Palmeiras.

Ponte joga melhor e sai na frente

A partida começou com muito equilíbrio. O Santos teve a primeira oportunidade, em arremate de Miguelito, que parou em Diogo Silva. Depois, a Ponte respondeu em chute de fora da área de Serginho, que fez Brazão trabalhar pela primeira vez.

O Peixe ainda obrigou Diogo Silva a fazer outra defesa, em arremate de Tomás Rincón, de fora da área. Porém, a Ponte era melhor na partida e conseguia se impor. Após bate-rebote na área, Jean Dias ficou com a bola na área e chutou tirando tinta da trave. Na segunda chance, aos 42′, o camisa 7 subiu sozinho dentro da área e cabeceou bonito para abrir o placar.

Caixinha mexe, Santos empate, mas não sai disso

Pedro Caixinha voltou do intervalo com suas alterações. A Ponte começou melhor, ficando mais no ataque. Porém, o Santos chegou ao empate com peças que estavam em campo na primeira etapa. Lucas Meirelles ganhou nas costas da defesa, não foi fominha, cruzou rasteiro para trás e Guilherme, pela terceira vez no Paulista, apareceu para empatar.

Apesar do empate rápido, o Santos não conseguiu manter o vigor da reação. Diogo Silva pouco trabalhou após sofrer o empate. Por outro lado, a Macaca perdeu muito da intensidade da primeira etapa e também não conseguia assustar a meta adversária.

Nos minutos finais, o Peixe tentou uma blitz final e rondou a área adversária. Entretanto, não conseguiu encaixar no ataque e não finalizou no gol. Quem teve a chance da vitória no último lance foi a Macaca. Renato recebeu na área e Brazão saiu com tudo para salvar o Peixe. Com isso, o placar terminou empatado.

Após o apito final, Pedro Caixinha e Alberto Valentim se desentenderam. O treinador da Ponte foi cumprimentar o português, que saiu na bronca por conta de uma discussão na primeira etapa.

PONTE PRETA 1 X 1 SANTOS

2ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: domingo, 19/01/2025, às 20h30 (de Brasília).

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Público total: 6.496 torcedores.

Renda: R$ 176.050,00

Gols: Jean Dias, 42’/1ºT (1-0); Guilherme, 8’/2ºT (1-1) e Pedro Raul, 33’/2ºT (1-2)

Ponte Preta: Diogo Silva; Saimon, Emerson Santos e Artur (Castro, 32’/2ºT); Pacheco, Léo Oliveira, Serginho (Renato, 32’/2ºT), Maguinho, Pedro Vilhena (Elvis, 20’/2ºT) e Danilo Barcelos; Jean Dias (Everton Brito, 15’/2ºT. Técnico: Alberto Valentim.

Santos: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Souza, intervalo); Tomás Rincón, Diego Pituca (João Schmidt, 19’/2ºT), Thaciano e Guilherme (Hayner, 33’/2ºT); Miguelito (Lucas Braga, intervalo) e Luca Meirelles (Wendel, 19’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Mauro André de Freitas

VAR: Luiz Flávio de Oliveira

Cartões Amarelos: Serginho (AAPP); Escobar, Zé Ivaldo e Luan Peres (SAN)