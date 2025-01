Guilherme celebra começo de temporada no Santos: ‘Do jeito que eu esperava’

O Santos ficou no empate contra a Ponte Preta, na noite deste domingo (19). O Peixe saiu atrás na primeira etapa e só não voltou de Campinas com a derrota porque um remanescente de 2024 apareceu mais uma vez no ataque.

Guilherme empatou o jogo e chegou ao seu terceiro gol no Campeonato Paulista. O jogador divide a artilharia do torneio com Fabrício Bruno, do São Bernardo. Após a partida, o atacante fez a sua análise do jogo e valorizou o ponto conquistado.

“Feliz por mais um gol, o importante é ajudar a equipe, jogo difícil, a Ponte imprime um volume forte, nosso primeiro tempo não foi bom, essa é a verdade, tivemos que correr atrás, melhoramos no segundo tempo, ficamos mais próximos e tivemos mais chances, agora o ponto conquistado é importante e pode fazer a diferença lá na frente”, destacou.

Um dos principais nomes do acesso, Guilherme recordou as boas atuações que teve em 2024. Além disso, se disse feliz pelo bom começo de ano em 2025 e afirmou que isso estava em seu planejamento para a temporada.

“Acho que começo o ano do jeito que eu esperava, trabalhamos muito, terminei o ano passado bem, tive um bom 2024, começando e terminando bem, então feliz em estar ajudando e ter marcado mais um gol com essa camisa”, ressaltou.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h35, na Vila Belmiro. O Peixe encara o Palmeiras, no primeiro clássico do ano, válido pela terceira rodada do Paulistão.

